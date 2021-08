Gastroprevádzky vo Vranove: Nevieme, čo nás čaká

Ilustračné foto Foto: TASR

Vranov nad Topľou 22. augusta (TASR) – Z chodu prevádzok v takzvanej oranžovej fáze COVID automatu sú prevádzkovatelia v okrese Vranov nad Topľou, kde budú nové pravidlá platiť od pondelka 23. augusta, v neistote. "Nevieme, čo nás čaká," zhodli sa majitelia hotela a reštaurácie. S povinnosťou kontrolovať, či je zákazník držiteľom potvrdenia o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom testovaní, stotožnení nie sú, obávajú sa reakcií zákazníkov i zvýšeného náporu na personál.vyjadrila sa pre TASR majiteľka hotela Zelená Lagúna v jednej z rekreačných oblastí pri Domaši Silvia Manduľáková s tým, že gastrosektor chápe, že opatrenia sú potrebné, v podobe, v akej sa majú realizovať, však gastroprevádzkam "sťažujú výkon, prácu a podnikanie". Podobne situáciu vníma aj majiteľ Warano pub and restaurant vo Vranove nad Topľou Marek Jonek.povedal pre TASR.Podľa Manduľákovej sa štát nariadením kontrolovať COVID pass pri vstupe do gastroprevádzok zbavil zodpovednosti a "hodil ju na plecia prevádzkovateľov". V zahraničí tomu má byť inak.ozrejmila s tým, že kontrolu podrobností registrácie v prevádzkach, pri náhodných kontrolách, vykonávajú regionálni hygienici alebo polícia.Obaja majitelia sa tiež pripravujú na možné konfrontácie so zákazníkmi pri dopytovaní sa na COVID pass.podotkla Manduľáková. Obavy z reakcií má vopred už i jej personál. Obaja majitelia sa tiež zhodli, že prípadné "odohnanie si" zákazníkov kontrolou COVID passov môže byť pre niektoré prevádzky až likvidačné.Manduľaková hovorí aj o zvýšenom nápore práce na personál.ozrejmila s tým, že keďže majú v hoteli viacero reštauračných prevádzok so samostatnými vstupmi, budú od pondelka fungovať v rôznych režimoch a služby poskytovať všetkým.Jonek sa zas obáva, či sa časom nevyvinie tlak na nezaočkovaný personál.vysvetlil. Podotkol, že svojich zamestnancov si počas uplynulého obdobia, keď boli jeho jediným príjmom len tržby z roznášky jedla, udržal len vďaka úveru.Ubytovacích prevádzok sa podľa Manduľákovej slov prechod na fungovanie v "oranžovom režime" nedotkne, keďže pravidlami OTP sa riadia už od začiatku júna a doterajšiu sezónu aj napriek tomu považuje za úspešnejšiu oproti vlaňajšej. Dosiaľ nezaznamenali ani žiadne rušenia rezervácií.Od pondelka 23. augusta bude podľa COVID automatu v stupni ostražitosti 12 okresov. Oranžovými sú okresy Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice I.-IV., Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov a Vranov nad Topľou. Všetky ostatné okresy zostávajú v stupni monitoringu, teda v zelenej farbe.