Služby potravinových bánk v Česku využil vlani rekordný počet ľudí

Praha 1. marca (TASR) - Rekordných 430.000 ľudí využilo vlani v Česku služby potravinových bánk. To je o 7 % viac než v roku 2023. Až o 20 % viac Čechov však využilo takzvané výdajne, kde sa priamo rozdávajú balíčky ľuďom v ťažkej životnej situácii. Vyše polovice príjemcov tvorili rodiny s malými deťmi a samoživitelia. Za nimi nasledovali seniori, ktorí žijú sami. Informoval o tom server novinky.cz.



Okrem počtu ľudí využívajúcich potravinové banky rekord zaznamenalo aj množstvo potravín a drogérie, ktoré sa do bánk odvádzajú. Vlani to bolo celkovo 16.600 ton, čo oproti roku 2023 predstavuje zvýšenie zhruba o 20 %. Približne polovica pochádzala z obchodných reťazcov, ďalšie potraviny boli od producentov, poľnohospodárov a zo zbierok.



Na hranici chudoby sa pohybuje asi 10 % Čechov. "Toto percento sa medziročne mení len mierne, avšak mení sa zloženie ľudí na hranici chudoby a postihnuté regióny," povedala hovorkyňa českého Zväzu obchodu a cestovného ruchu Michaela Henčlová.



Za rastúcim počtom ľudí, ktorí potravinové banky využívajú, je podľa hovorkyne Českej federácie potravinových bánk Venduly Seifertovej okrem iného aj to, že potravinové banky sú efektívnejšie a môžu pomoc doručiť väčšiemu počtu ľudí, napríklad aj v dôsledku rastúceho počtu výdajní. V nich sa vďaka spolupráci potravinových bánk a obcí rozdalo viac než 313.000 balíčkov určených najmä rodinám v kríze, samoživiteľom a seniorom. Tieto cieľové skupiny tvorili podľa federácie vyše 60 % podporených osôb.