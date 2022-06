Reštaurácie McDonald's sa v Rusku opäť otvárajú, avšak s novým názvom

Moskva 12. júna (TASR) - V Rusku sa v nedeľu opäť otvorili niektoré z bývalých reštaurácií americkej siete McDonald's s novým ruským vlastníctvom a s novým názvom Vkusno & točka, čo v preklade znamená "Chutne a bodka".



Americký reťazec rýchleho občerstvenia sa 19. mája dohodol na predaji svojej ruskej siete jednému z držiteľov licencie, Alexandrovi Govorovi. Ten prostredníctvom svojej firmy GiD LLC v rámci franšízy prevádzkoval dovtedy 25 reštaurácií.



McDonald's po viac ako 30 rokoch ukončil svoje pôsobenie v Rusku, podobne ako iné západné firmy odišiel z krajiny po invázii jej armády na Ukrajinu.



Nový vlastník otvoril v nedeľu zatiaľ len 15 rebrandovaných reštaurácií v hlavnom meste a jeho okolí. Podľa analytikov by ich znovuotvorenie mohlo byť testom, ako úspešne sa môže ruská ekonomika stať sebestačnejšou a odolať západným sankciám.



Oleg Paroev, generálny riaditeľ Vkusno & točka, uviedol, že spoločnosť plánuje znovuotvorenie 200 reštaurácií v Rusku do konca júna a všetkých 850 bývalých prevádzok amerického reťazca do konca leta. "Naším cieľom je, aby naši hostia nepostrehli rozdiel ani v kvalite, ani v prostredí," povedal Paroev na konferencii v bývalej prvej reštaurácii McDonald's, ktorá bola otvorená ešte za sovietskej éry na Puškinovom námestí v Moskve v roku 1990.



Nový majiteľ reťazca Govor uviedol, že spoločnosť zamestnávala 51.000 ľudí. "Korporácia ma požiadala, aby som v prvom rade udržal stav zamestnancov, aby som dal ľuďom prácu. To je to, čo budem robiť," dodal.



Rebrandovaný reťazec rýchleho občerstvenia si ponechá pôvodný interiér McDonald's, ale odstráni všetky odkazy na jeho starý názov, povedal Paroev, ktorý bol vymenovaný za generálneho riaditeľa ruského McDonald's týždne predtým, ako Moskva 24. februára poslala na Ukrajinu desaťtisíce vojakov.



Paroev povedal, že spoločnosť zachová "dostupné ceny", ale nevylúčil, že v blízkej budúcnosti mierne stúpnu.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.