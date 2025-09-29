< sekcia Ekonomika
Reťazcu McDonald's hrozí v Rusku strata ochranných známok
McDonald's na jar roku 2022 po viac ako 30 rokoch ukončil svoje pôsobenie v Rusku, podobne ako iné západné firmy odišiel z krajiny po invázii jej armády na Ukrajinu.
Autor TASR
Moskva 29. septembra (TASR) - Americký reťazec rýchleho občerstvenia McDonald's môže v rokoch 2026 a 2027 stratiť kontrolu nad viac ako desiatimi ochrannými známkami v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na Federálnu službu pre duševné vlastníctvo (Rospatent).
Podľa údajov Rospatentu vypršia v roku 2026 výhradné práva na ochranné známky Happy Meal, McNuggets, Royal Cheeseburger, McDrive a McCountry. V roku 2027 skončí platnosť niekoľkých registrácií týkajúcich sa loga a názvu spoločnosti, ako aj ochranných známok McMuffin, Big Mac, Mac Fries, McChicken a McDonald's McCola. Medzi ochranné známky, ktorých platnosť vypršala už skôr, patria Big Mac a Bolshoy Mak (v roku 2025) a McCountry (v roku 2024).
McDonald's na jar roku 2022 po viac ako 30 rokoch ukončil svoje pôsobenie v Rusku, podobne ako iné západné firmy odišiel z krajiny po invázii jej armády na Ukrajinu.
Podľa údajov Rospatentu vypršia v roku 2026 výhradné práva na ochranné známky Happy Meal, McNuggets, Royal Cheeseburger, McDrive a McCountry. V roku 2027 skončí platnosť niekoľkých registrácií týkajúcich sa loga a názvu spoločnosti, ako aj ochranných známok McMuffin, Big Mac, Mac Fries, McChicken a McDonald's McCola. Medzi ochranné známky, ktorých platnosť vypršala už skôr, patria Big Mac a Bolshoy Mak (v roku 2025) a McCountry (v roku 2024).
McDonald's na jar roku 2022 po viac ako 30 rokoch ukončil svoje pôsobenie v Rusku, podobne ako iné západné firmy odišiel z krajiny po invázii jej armády na Ukrajinu.