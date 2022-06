Ruské bary ešte predávajú zahraničný alkohol, ich zásoby sa zmenšujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 11. júna (TASR) - Viac ako 100 dní od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a zavedení bezprecedentných sankcií Západu, je zahraničný alkohol ešte dostupný v moskovských krčmách. Ale kedysi bohaté zásoby sa stále zmenšujú.povedal čašník v reštaurácii v centre Moskvy už mesiac po tom, čo Rusko poslalo 24. februára vojakov na Ukrajinu.povedal Alexander Skripkin, ktorý spravuje dva bary v Moskve.Veľa zahraničných spoločností už opustilo Rusko a obchod prudko klesol, čo vytvára tlak na ekonomiku a ovplyvňuje ponuku pre Rusov zvyknutých na bohatý výber zahraničného alkoholu.povedal barman z White Hart, veľkej krčmy v anglickom štýle v centre Moskvy vedľa centrálnej banky.uviedol Anton, 36-ročný IT expert, ktorý pracuje pre štátnu finančnú organizáciu v Moskve.dodal Anton, ktorý si tak nie je istý, či to nezasiahne aj ruské pivo.Ruské pivovary sú totiž vo veľkej miere závislé od dovozu surovín, ako je chmeľ.uviedlo ruské združenie výrobcov piva.Najväčší zahraniční prepravcovia lodných kontajnerov na svete – MSC, Maersk, CMA CGM – dočasne pozastavili prepravu nákladu do a z Ruska, zatiaľ čo krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré majú hranice s Ruskom a Bieloruskom, zakázali vstup nákladným vozidlám registrovaným v týchto krajinách.Nedostatkom by sa mohol stať aj silný alkohol zahraničnej výroby. Sklady sú už takmer prázdne a reštaurácie predávajú staré zásoby. Vzhľadom na to, že zahraničné toky alkoholu vysychajú, bary a obchody zvažujú lokálnu výrobu.Samotný ruský prezident Vladimir Putin povedal, že sankcie sa odrazia na Západe a poskytnú nové príležitosti pre ruské firmy.dodal Skripkin.TASR o tom informuje na základe správy Reuters.