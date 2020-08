Skupina InterContinental Hotels vykázala za 1. polrok stratu

Denhame 11. augusta (TASR) – Hotelová spoločnosť InterContinental Hotels Group (IHG) v utorok oznámila, že sa v 1. polroku 2020 prepadla do straty. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené opatrenia. IHG sa tiež rozhodla, že nevyplatí dividendu.



IHG so sídlom v britskom Denhame, ktorá prevádzkuje viac než 5000 hotelov približne v 100 krajinách pod značkami Crowne Plaza, Holiday Inn a InterContinental, vykázala za šesť mesiacov do konca júna stratu pred zdanením 275 miliónov USD (233,78 milióna eur). Vlani v rovnakom období mala pritom zisk pred zdanením 375 miliónov USD.



Tržby za 1. polrok 2020 klesli na 1,25 miliardy USD z vlaňajších 2,28 miliardy USD.



Takzvané globálne porovnateľné príjmy za izbu, ktoré sú preferovaným ukazovateľom v hotelierstve, sa v sledovanom období znížili o 52 %. Spoločnosť uviedla, že zaznamenala malé, ale vytrvalé zlepšovanie obsadenosti koncom 2. štvrťroku, ktoré pokračovalo aj v júli.



Vedenie IHG sa rozhodlo nedeklarovať dočasnú dividendu z dôvodu pretrvávajúcej neistoty a nejasností, pokiaľ ide o tempo a rozsah oživenia trhu.