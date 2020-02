Slovenská pošta uviedla do prevádzky nový komunikačný nástroj

Bratislava 18. februára (TASR) – Slovenská pošta v rámci modernizácie svojich služieb uviedla do prevádzky chatbota s názvom Poštová asistentka. Informovala o tom v utorok hovorkyňa Eva Rovenská. Ide o elektronickú službu, ktorá simuluje komunikáciu s klientmi na základe naprogramovaných pravidiel.



Poštová asistentka radí zákazníkom a odpovedá na najčastejšie kladené otázky, zisťuje tiež názory na služby pošty. Komunikovať s chatbotom môžu zákazníci na internetových stránkach pošty. Služba je dostupná nonstop. "Kvalitu komunikácie považujem za kľúčový parameter, ktorý určuje mieru spokojnosti ľudí, s ktorými pracujeme bez ohľadu na to, či ide o zákazníka alebo zamestnanca," podotkol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.



Výhodou chatbotu je, že dokáže v tom istom čase komunikovať s veľkým množstvom zákazníkov naraz. "Poštová asistentka zároveň odbremeňuje zamestnancov pošty od operatívnej komunikácie so zákazníkmi a dáva zamestnancom väčší priestor a čas hlbšie analyzovať ich spätnú väzbu," vysvetlila Rovenská. Ako ďalej uviedla, rovnaký spôsob komunikácie spúšťa Slovenská pošta aj v internom prostredí pre svojich zamestnancov.



Chatbot Slovenskej pošte dodá spoločnosť predu, s.r.o., ktorá podobný komunikačný nástroj dodala aj pre poisťovňu Dôvera, Ministerstvo vnútra Českej republiky a interne pre zamestnancov Českej pošty. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, ktorú Slovenská pošta s firmou predu uzavrela koncom novembra minulého roka, stála Poštová asistentka 67.000 eur.



Poštová asistentka je jedným z ďalších krokov Stratégie Pošta 2020, ktorú vedenie Slovenskej pošty predstavilo v septembri 2018. Stratégia sa zameriava na zlepšenie hospodárenia spoločnosti, modernizáciu služieb a na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce.