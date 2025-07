Služby spomalil v júli rast aktivity v britskom súkromnom sektore

Londýn 26. júla (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračovala minulý mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo, a to omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Vývoj v súkromnom sektore ovplyvnili najmä kľúčové služby, kde sa rast aktivity nečakane spomalil. Údaje spoločnosti S&P Global zverejnil portál RTTNews.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v júli 51 bodov po 52 bodoch v predchádzajúcom mesiaci. To znamená spomalenie tempa rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Ekonómovia očakávali, že spomalenie rastu bude minimálne. Predpokladali, že index klesne iba na 51,9 bodu.



Vývoj v súkromnom sektore ovplyvnili najmä služby, v rámci ktorých aktivita spomalila rast, zatiaľ čo ekonómovia počítali so zotrvaním na pôvodnej úrovni. Index nákupných manažérov dosiahol 51,2 bodu oproti 52,8 bodu v júni. Ekonómovia odhadovali, že index sa udrží na rovnakej hodnote.



Situáciu v súkromnom sektore tak čiastočne zmiernil vývoj vo výrobe. Aktivita síce pokračovala v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo. Príslušný index dosiahol v júli 48,2 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 47,7 bodu.



Z jednotlivých sledovaných oblastí v rámci súkromného sektora sa nepriaznivo vyvíjala najmä oblasť zamestnanosti. Príslušný čiastkový index poukázal na najvýraznejší pokles zamestnanosti od februára tohto roka. Firmy zrýchlili proces znižovania počtu pracovných miest v reakcii na vyššie náklady na mzdy a slabší dopyt zo strany spotrebiteľov.