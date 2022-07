Tradičné české dedinské „hospody“ bojujú o prežitie pre stúpajúce ceny

Praha 9. júla (TASR) - Česko je známe svojou pivnou kultúrou. Jeho obyvatelia sa stretávajú v dedinských krčmách, aby si podebatovali s priateľmi a susedmi alebo oslávili špeciálne príležitosti. Ale stúpajúce náklady a 'uťahovanie opaskov' spôsobili, že mnohé dedinské "hospody" bojujú o prežitie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rovnako ako ostatné krčmy po celej krajine aj Hospoda U Krýslů v obci Seč s 318 obyvateľmi trpí prepadom príjmov, keďže zákazníci obmedzujú výdavky na voľný čas. To je ďalšia rana pre podniky, ktoré sa snažia zotaviť z blokád spojených s pandémiou ochorenia COVID-19.



"V mnohých dedinách a možno aj u nás hospoda prestane existovať," povedala starostka Seče Helena Chytrá, ktorá hľadá nového prevádzkovateľa pre miestnu krčmu. "Pred piatimi alebo desiatimi rokmi cez víkendy bola plná. V piatok alebo v sobotu večer si nebolo kde sadnúť," povedala.



Napriek tomu, že Česi každoročne vedú svetový rebríček so spotrebou 129 litrov piva na obyvateľa, začali čoraz viac piť doma. Tento trend pretrváva aj po ústupe pandémie a skoršom zákaze fajčenia, ktorý poškodil krčmy.



Podľa pivovaru Plzeňský Prazdroj sa za uplynulé tri roky zatvorilo približne 12 % pohostinstiev v českých dedinách a mestečkách s menej ako 5000 obyvateľmi. To je takmer dvojnásobok oproti väčším mestám. Súčasné rýchlo rastúce náklady môžu byť umieračikom pre mnohé ďalšie, upozorňujú analytici.



"Ekonomika jednej krčmy v jednej dedine často nedáva zmysel," povedal Ľuboš Kastner, majiteľ reštaurácie a člen Českého gastronomického inštitútu. Dodal, že vidiecke podniky dostanú väčšiu ranu, keď sa ekonomická situácia zhorší.



Tradičná česká hospoda, najmä na dedinách, je už po mnoho generácií akýmsi komunitným centrom. Mnohí majitelia malých krčiem sa teraz obávajú preniesť zvyšovanie cien na čoraz menší počet zákazníkov zo strachu, že o nich prídu, aj keď sa inflácia v máji vyšplhala takmer na 30-ročné maximum 16 %.



"Na jeseň sa začne (pre mnohé malé krčmy) dusno," povedal Hanuš Vála, majiteľ steakhousu Na Palube v Milevsku.



Niektorí majitelia sa obrátili na Plzeňský Prazdroj a jeho program Vesnica, ktorý ponúka poradenstvo a finančnú pomoc pre vlastníkov malých krčmičiek, ktorí sa po lete obávajú obnovenia blokád spojených s koronavírusom a zhoršujúcej sa ekonomiky.



Plzeňský Prazdroj začal svoj program s 80 podnikmi v roku 2017 a v súčasnosti pomáha takmer 900 'hospodám', čo predstavuje približne 10 % českých dedinských krčiem. Zameriava sa pritom na podniky v obciach s menej ako 5000 obyvateľmi.