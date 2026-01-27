< sekcia Ekonomika
Holandský súd: Vodiči Uberu sú považovaní za nezávislých podnikateľov
Šiesti vodiči, ktorí podporili Uber v jeho odvolaní proti pôvodnému rozsudku, sú samostatne zárobkovo činné osoby, a nie zamestnanci, rozhodol súd v Amsterdame.
Autor TASR
Amsterdam 27. januára (TASR) - Holandský súd v utorok zrušil rozhodnutie z roku 2021, ktoré klasifikovalo všetkých vodičov alternatívnej taxislužby Uber ako zamestnancov, pričom konštatoval, že vodičov možno v jednotlivých prípadoch považovať za nezávislých podnikateľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Šiesti vodiči, ktorí podporili Uber v jeho odvolaní proti pôvodnému rozsudku, sú samostatne zárobkovo činné osoby, a nie zamestnanci, rozhodol súd v Amsterdame. Poukázal pritom na investície, ktoré vodiči vložili do svojich vozidiel, ako aj na ich slobodu výberu pracovného času a právo prijať alebo odmietnuť jazdy.
„Toto rozhodnutie je jasným víťazstvom pre tisíce vodičov v Holandsku, ktorí viac ako päť rokov bojovali za ochranu svojho postavenia nezávislých pracovníkov,“ uviedol hovorca Uberu. „Teraz sa tešíme na konštruktívnu spoluprácu s vodičmi, odbormi a tvorcami politík s cieľom chrániť flexibilitu, ktorú si vodiči želajú, a zároveň zabezpečiť ochranu, ktorú si zaslúžia,“ dodal.
Súd zamietol argumenty odborového zväzu FNV, podľa ktorého by všetci vodiči Uberu mali byť považovaní za zamestnancov spoločnosti a mali by mať nárok na výhody zodpovedajúce tejto pozícii. Vzťah medzi spoločnosťou Uber a jej vodičmi je potrebné určiť individuálne, konštatoval súd. FNV vyjadril nad rozsudkom sklamanie, pričom uviedol, že bude pokračovať v „boji za vodičov“, pravdepodobne prostredníctvom ďalšieho odvolania alebo individuálnych právnych krokov.
Uber čelil podobným prípadom aj inde. Súd na Novom Zélande minulý rok v novembri rozhodol, že jeho vodiči sú zamestnanci. Britský súd zase v roku 2021 konštatoval, že vodiči majú nárok na zamestnanecké práva, ako je minimálna mzda. Vo Francúzsku by mal Uber na základe rozhodnutia z roku 2023 zaplatiť približne 17 miliónov eur ako odškodné skupine vodičov, ktorí tvrdili, že spoločnosť mala s nimi zaobchádzať ako so zamestnancami.
