C. Spohr: Vidíme pozitívny trend v oblasti služobných ciest

Viedeň 25. októbra (TASR) - Služobná letecká doprava sa zotavuje rýchlejšie, než sa očakávalo, a mala by zostať stabilná aj počas zimy. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ nemeckej leteckej skupiny Lufthansa Carsten Spohr v rozhovore pre rakúske noviny Kleine Zeitung.



Aj pri súkromnom cestovaní lietadlami zaznamenáva najväčší nemecký dopravca "predĺženie letnej sezóny", pretože ľudia sa snažia vynahradiť si lety, na ktoré nemohli ísť po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, povedal Spohr.



"Okrem toho vidíme pozitívny trend v oblasti služobných ciest, ktoré boli v 3. štvrťroku ešte na nízkej úrovni a teraz prudko rastú," uviedol Spohr v rozhovore.



Globálnu leteckú dopravu vlani tvrdo zasiahli cestovné obmedzenia po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. To prinútilo Lufthansu čerpať miliardovú pomoc od nemeckej vlády.



Lufthansa očakáva, že úroveň služobných ciest dosiahne v strednodobom horizonte približne 90 % alebo viac úrovne pred vypuknutím pandémie.



"Tento rok v zime nedôjde k žiadnemu náhlemu poklesu dopytu," povedal o vyhliadkach na služobné cesty vzhľadom na to, že dopyt v tomto segmente v zime zvyčajne klesá. Spohr predpovedá tiež, že "dobrý vývoj" v rezerváciách potrvá do decembra.



"Služobné cesty sa vrátili rýchlejšie a silnejšie, ako sa očakávalo," povedal Spohr s tým, že je to cítiť najmä na nemeckom, švajčiarskom, rakúskom, belgickom a severotalianskom trhu, kde pribudli ďalšie lety.