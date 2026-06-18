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Smart Grid PCI Summit sa zameriava na budúcnosť energetických sietí
Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia energetických spoločností, európskych inštitúcií, regulátorov, technologických partnerov a odborníci z oblasti energetiky.
Autor TASR
Košice 17. júna (TASR) - Diskusiu predstaviteľov energetického sektora o budúcnosti energetických sietí v Európe prináša podujatie Smart Grid PCI Summit 2026, ktoré sa vo štvrtok koná v Košiciach. Hlavnými témami sú bezpečná a spoľahlivá dodávka elektriny, inteligentné siete, moderné technológie, obnoviteľné zdroje energie a elektromobilita. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD) Andrea Forbergerová.
Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia energetických spoločností, európskych inštitúcií, regulátorov, technologických partnerov a odborníci z oblasti energetiky. Hovoriť budú o tom, ako sa menia energetické siete a čo bude potrebné pre ich ďalší rozvoj.
Cieľom konferencie je podeliť sa o praktické skúsenosti a hľadať nové riešenia pre modernizáciu energetickej infraštruktúry - od dátových a riadiacich systémov až po hmotné aktíva - so zameraním na zvýšenie flexibility, odolnosti, udržateľnosti a bezpečnosti.
Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia energetických spoločností, európskych inštitúcií, regulátorov, technologických partnerov a odborníci z oblasti energetiky. Hovoriť budú o tom, ako sa menia energetické siete a čo bude potrebné pre ich ďalší rozvoj.
Cieľom konferencie je podeliť sa o praktické skúsenosti a hľadať nové riešenia pre modernizáciu energetickej infraštruktúry - od dátových a riadiacich systémov až po hmotné aktíva - so zameraním na zvýšenie flexibility, odolnosti, udržateľnosti a bezpečnosti.