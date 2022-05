Smart wood Slovakia vytvorí v Strážskom viac ako 100 pracovných miest

Bratislava 7. mája (TASR) – Na východe Slovenska pribudne nová továreň na spracovanie dreva. Francúzska spoločnosť Smart wood Slovakia plánuje v Strážskom spustenie výroby drevených paličiek pre potravinársky priemysel, v ktorej by mala do roku 2025 zamestnať 101 pracovníkov. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre túto firmu, ktorý posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



Firma na výstavbe nového závodu preinvestuje minimálne 12,3 milióna eur na budovy, stroje, prístroje a zariadenia a od štátu by mohla v prípade schválenia vládou dostať investičný stimul vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 3,95 milióna eur. Ukončenie prác je naplánované na rok 2026, kedy by mala prevádzka dosiahnuť aj plnú výrobnú kapacitu.



Finálnym výrobkom novej prevádzky budú drevené paličky pre potravinársky priemysel, ktoré sú využiteľné najmä ako súčasť spotrebiteľských balení nanukov, mrazených krémov a podobných druhov potravín. Celkový podiel exportu produktov novej výroby bude tvoriť 90 % v rámci krajín EÚ a zostávajúca časť desať percent má smerovať do tretích krajín.



Jediným spoločníkom Smart wood Slovakia je francúzska spoločnosť Smart wood. Skupina Smart wood je vo vlastníctve rodinnej spoločnosti holdingového typu, pričom je zložená z dvoch distribučných skladov v Mexiku a v Austrálii a zo šiestich výrobných závodov vo Francúzsku, Českej republike, Rumunsku, Turecku, USA a Nemecku.