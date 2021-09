Smartwings otvorí pravidelnú linku z Bratislavy do Dubaja

Bratislava 16. septembra (TASR) - Letecká spoločnosť Smartwings od 24. októbra spustí prevádzku pravidelnej linky z Bratislavy do Dubaja v Spojených arabských emirátoch (SAE). Informoval o tom Matúš Hrabovský, hovorca Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS).



Spresnil, že linka bude počas zimy prevádzkovaná s frekvenciou jedenkrát týždenne, každú nedeľu. Na priame lety, ktoré trvajú približne 5,5 hodiny, Smartwings nasadí moderné lietadlo Boeing 737 MAX 8.



Bratislavské letisko podľa neho opäť získa priame spojenie s Dubajom po tom, ako jeho prevádzku po vypuknutí pandémie prerušila letecká spoločnosť Flydubai.



Zdôraznil, že toto mesto v SAE je mimoriadne vyhľadávanou a atraktívnou turistickou destináciou. Lety do Dubaja zároveň cestujúcim ponúkajú ideálnu možnosť prestupu na ceste za exotickou dovolenkou na ostrovoch v Indickom oceáne. Linka zjednoduší aj cestovanie Slovákov na významnú svetovú výstavu Expo Dubaj 2021, ktorá bude prebiehať od začiatku októbra do konca marca.



"Sme radi, že môžeme našim klientom do tejto veľmi obľúbenej destinácie ponúknuť nielen priaznivé ceny leteniek, ale aj veľmi atraktívne časy odletov, ktoré ocenia tiež cestujúci, ktorí letisko v Dubaji využijú ako svoj prestupný bod napríklad pri cestách na Maledivy, Mauricius, Phuket, Seychely, do Kolomba, Maskatu, Bombaja či Bangkoku," uviedol Peter Šujan, obchodný riaditeľ Smartwings.



Hrabovský poznamenal, že Smartwings bude v zime z Bratislavy už tradične prevádzkovať aj charterové lety do Salalahu v Ománe (raz týždenne).



Hovorca dodal, že spolu s linkami spoločnosti Ryanair na Lanzarote a do Kodane ide už o tretiu novú pravidelnú linku, ktorá na bratislavskom letisku pribudne v zimnom letovom pláne.