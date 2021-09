Smartwings spúšťa pravidelnú linku z Bratislavy do Dubaja

Bratislava 14. septembra (TASR) – Letecká spoločnosť Smartwings otvára 24. októbra pravidelné priame letecké spojenie z Bratislavy do Dubaja v Spojených arabských emirátoch. Linka bude počas zimného letového poriadku prevádzkovaná raz týždenne, každú nedeľu lietadlom Boeing 737 MAX 8. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Vladimíra Dufková.



Okrem linky do Dubaja bude letecká spoločnosť počas zimného letového poriadku prevádzkovať z Bratislavy aj charterové lety do Salalah v Ománe raz za týždeň. Smartwings lety okrem ČR prevádzkuje aj zo svojich základní na Slovensku, v Poľsku, Francúzsku, Maďarsku a na Kanárskych ostrovoch.