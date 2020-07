Bratislava 14. júla (TASR) – Prepitné by malo byť oslobodené od daní a odvodov. Takýmto spôsobom by sa malo pomôcť zamestnancom v segmente hotelov a reštaurácií. Uviedli to v utorok na brífingu v Národnej rade (NR) SR poslanci koaličného Sme rodina Martin Borguľa a Ľuboš Krajčír. Návrh zákona s týmto cieľom chcú predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu.