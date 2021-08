Sme rodina: Hľadáme prostriedky na vyššie 13. dôchodky, je to zložité

Bratislava 4. augusta (TASR) - Sme rodina sa aj naďalej snaží hľadať prostriedky na zvýšenie 13. dôchodkov, v tejto ťažkej dobe to však vôbec nie je jednoduché. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie hnutia v reakcii na kritiku opozičného nezaradeného poslanca a podpredsedu mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erika Tomáša.



"Erik Tomáš a ďalší boli v strane Smer-SD, ktorá desať rokov sľubovala 13. dôchodky a nedala im ani cent a dokonca pri schvaľovaní na ne ani cent v štátnej pokladnici nenechala," pripomenulo hnutie s tým, že pri hlasovaní o návrhu navýšenia 13. dôchodkov z konca augusta minulého roka bol Tomáš a ďalší jeho kolegovia dokonca proti. "To znamená, že oni tým ľuďom nechceli dať ani to, o čo sme to navýšili my," okomentovalo hnutie.



Podľa koaličnej Sme rodina je preto zarážajúce, že práve tí, ktorí "dlhujú" dôchodcom za desať rokov sľubov niekoľko miliárd eur v súčasnosti útočia na hnutie Sme rodina, ktoré hneď po voľbách v prvom roku dodržalo sľub a 13. dôchodky vyplatilo v najvyššej možnej sume, ktorá bola možná počas tejto hospodárskej krízy.



Tomáš v stredu upozornil na to, že keďže súčasná vláda nahradila pôvodné, krátko pred voľbami schválené 13. dôchodky sociálnou dávkou, najvyššiu sumu tejto dávky aj tento rok uvidí len zlomok dôchodcov. Skritizoval aj to, že napriek sľubom súvisiacim so zvýšením sa táto dávka nemení a zostáva vo výške od 50 do 300 eur, čo sa ani len nepribližuje k priemernému dôchodku a je dokonca pod úrovňou minimálnej penzie.