Sme rodina: Matečná nedokázala pripraviť ani jedno systémové opatrenie

Bratislava 25. júla (TASR) - Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) by mala pomôcť slovenskému poľnohospodárstvu tým, že už nebude radšej nič robiť. Uviedlo to opozičné hnutie Sme rodina k výsledkom salda zahraničného obchodu SR s agropotravinárskym tovarom za prvé štyri mesiace roku 2019.



"Štyri roky pôsobenia SNS vo vláde a na rezorte pôdohospodárstva dokázalo uškodiť našim poľnohospodárom a potravinárom viac ako prebiehajúca klimatická zmena. Jedným z mála riešení, ako zastaviť ďalší katastrofálny prepad slovenského poľnohospodárstva je poslať ministerku Matečnú a celé vedenie MPRV SR na neplatenú dovolenku až do dňa konania volieb 2020," uviedol predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.



MPRV SR pod vedením ministerky Matečnej podľa Kollára nedokázalo za 3,5 roka pripraviť ani jedno systémové opatrenie, ktoré by zastavilo prepad rezortu, ktorý je zodpovedný za výživu občanov SR. "Klesajúce záporné saldo a 38-percentná sebestačnosť jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, že SR je v stave vážneho potravinového rizika a v prípade výskytu infekčného alebo bezpečnostného ohrozenia štátu nebudeme vedieť zabezpečiť pre dve tretiny obyvateľstva ani základné potraviny nevyhnutné na ich prežitie," zdôraznil Kollár.



"Prepad salda zahraničného obchodu za prvé štyri mesiace o ďalších 6,4 % a nečinnosť ministerky Matečnej jednoznačne potvrdzujú, že očakávané záporné saldo zahraničného obchodu rezortu pôdohospodárstva na konci roku 2019 bude na úrovni 1,75 miliardy eur, čo bude prepad o ďalších 100 miliónov eur. Nefunkčnosť ministerstva pôdohospodárstva potvrdzuje aj skutočnosť, že nám stúpa dovoz nahraditeľných surovín a potravín, ktoré si vieme vyprodukovať aj sami. Slovensko jednoznačne nevyužíva svoj produkčný potenciál a z ministerstva pôdohospodárstva sa stal rezort, ktorý neriadi výrobu a spracovanie potravín, ale iba rozdeľuje dotácie ľuďom blízkym terajším vládnym stranám," zhodnotil situáciu vedúci pracovnej skupiny hnutia pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta.



Hnutie Sme rodina je podľa Kollára pripravené urobiť zásadnú zmenu a vyviesť rezort pôdohospodárstva z krízy. Poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj patria v hnutí medzi najdôležitejšie priority. "Už v septembri predstavíme verejnosti našu programovú víziu, kde zverejníme konkrétne opatrenia, ktoré zastavia prepad agrosektora a dostanú našich poľnohospodárov aspoň medzi priemer poľnohospodársky vyspelých štátov EÚ," povedal Kollár.



"Záporné saldo zahraničného obchodu sa od nástupu Gabriely Matečnej v marci 2016 zvýšil z 1,096 miliardy eur na 1,65 miliardy eur za rok 2018. Pri predpokladanom zápornom výsledku za rok 2019 na úrovni 1,75 miliardy eur to bude najväčší prepad slovenského poľnohospodárstva za jedno volebné obdobie od vzniku Slovenskej republiky," informovalo tlačové oddelenie Sme rodina.