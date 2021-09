Sme rodina: Náš návrh o bytoch je najlepší z predstavených

Bratislava 22. septembra (TASR) – Zo všetkých modelov, ktoré boli predstavené, je návrh Sme rodina o nájomných bytoch najlepší a je vysoko rozpočtovo príspevkový. Výhrady Ministerstva financií (MF) SR sú ideologicky politicky tendenčné. Tvrdí to koaličné hnutie Sme rodina v reakcii na vyjadrenia ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



Hnutie podotklo, že na projekte nájomného bývania pracuje už celé mesiace. Poukázalo na to, že návrh dostali aj do programového vyhlásenia vlády. Národná banka Slovenska (NBS) podľa Sme rodina už nemá žiadne zásadné pripomienky k navrhovanému balíku legislatívnych úprav v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania. Tvrdia, že rôzne podpory ako Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), mestské byty, podnikové byty sú absolútne nepostačujúce a Slovensko potrebuje v tomto smere "steroidovú" injekciu.



"Evidujeme silné tlaky proti návrhu zákona, ako aj obštrukcie od niektorých osôb, u ktorých by občania mali skôr pociťovať podporu a konštruktívne riešenia. To nás znepokojuje, ale napriek tomu sú u nás dvere otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem," skonštatovalo tlačové oddelenie Sme rodina.



Ak chce MF, respektíve Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) kritizovať, mali by si podľa hnutia aspoň počkať na kompletné informácie. "RRZ by preto mala namiesto predčasnej a povrchnej kritiky oceniť, že táto iniciatíva neprehlbuje deficit rozpočtu verejných financií, ba práve naopak, po zohľadnení všetkých parametrov sa daný model javí ako rozpočtovo prebytkový variant, a to približne vo výške 300 miliónov eur za obdobie 25 rokov," vyčíslilo hnutie.



Je však presvedčené, že pri vzájomných rokovaniach, ktoré stále pokračujú, dôjde k vysvetleniu aj posledných pripomienok. "Dúfame a urobíme všetko pre to, aby nielen analytici, ale aj poslanci parlamentu pochopili, že práve schválením tejto novej navrhovanej legislatívy umožníme obyvateľom SR získať dostupné a kvalitné bývanie, ktoré by si za normálnych okolností ešte dlho nemohli dovoliť," poznamenalo hnutie.



Minister financií v stredu pred rokovaním vlády uviedol, že hoci je idea výstavby nájomných bytov správna a je súčasťou programového vyhlásenia vlády, predložený návrh nemá podporu odborníkov. Rezort financií aj hnutie OĽANO sú podľa Matoviča otvorené debate, no v súčasnej podobe návrh podporu nemá.