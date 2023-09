Sme rodina navrhuje mladým rodinám dotovať do 30 % z ceny stavby domu

Bratislava 12. septembra (TASR) - Mladé rodiny by mohli v budúcnosti získať nenávratné pôžičky do výšky 30 % na stavbu rodinného domu. V rámci svojho programu do septembrových parlamentných volieb to navrhuje hnutie Sme rodina. Takéto opatrenie by podľa nich podporilo demografický vývoj aj slovenskú ekonomiku.



"Tento program zaručuje, že každá mladá rodina, mladomanželia, ktorí sa rozhodnú postaviť nový dom, dostanú podporu od štátu až do výšky 30 % ceny tohto domu," konštatoval v utorok na tlačovej konferencii podpredseda Sme rodina Milan Krajniak.



Podpora štátu by bola viazaná na hypotéku a rozdelená na tretiny. Prvých 10 % by získala rodina pri podpise zmluvy, ďalších 10 % pri kolaudácii domu a posledných maximálne 10 % postupne pri narodení prvého až tretieho dieťaťa. Mladí ľudia, ktorí by chceli získať takúto podporu, by museli spĺňať tri základné podmienky - vek do 35 rokov, aspoň jeden z mladomanželov musí rok predtým pracovať a musia byť schopní splácať hypotéku.



Regulované by boli aj parametre podporenej nehnuteľnosti, zdôraznil poslanec hnutia Štefan Holý. Podpora má byť naviazaná na trvalé bývanie, nie investičné nehnuteľnosti. "Nebudeme tým financovať žiadne honosné vily, má to byť pre bežnú rodinu. Budeme navrhovať, aby medzi tým, ako požiadate o podporu a skolaudujete ten dom, neubehli viac ako dva roky," priblížil. Regulovaná by mala byť rozloha domov tak, ako to funguje aj v zahraničí.



Zdroje na podporu by mal štát získať predovšetkým z dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá súvisí s výstavbou. "Čo navrhujeme, aby štát DPH, ktorú vyberie na takýchto domoch, v podstate použil ako mimoriadnu splátku úveru," vysvetlil Holý. Peniaze sa tiež podľa Sme rodina dajú získať z fondu, do ktorého sa v minulosti odvádzal bankový odvod.



"Toto je ďalší bod, ktorým skladáme veľkú mozaiku o podpore bývania, podpore rodín, aby rodiny mali deti, aby štát mal neskôr z čoho financovať celý sociálny systém," zhodnotil predseda hnutia Boris Kollár.