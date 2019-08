Sme rodina opäť pýta od G. Matečnej informácie o možnostiach asanácie

Hnutie uviedlo, že po výzve z minulého týždňa nedostali zásadnú odpoveď na otázku, kde sa budú likvidovať uhynuté alebo utratené kusy zvierat.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina – Boris Kollár v súvislosti s druhým prípadom afrického moru ošípaných (AMO) opakovane vyzýva ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (SNS), aby zverejnila kapacitné možnosti jediného asanačného kafilerického podniku na Slovensku.



Ako ďalej uviedlo tlačové oddelenie hnutia, po výzve z minulého týždňa nedostali zásadnú odpoveď na otázku, kde sa budú likvidovať uhynuté alebo utratené kusy zvierat. "Máme tu už druhý prípad tejto nebezpečnej vírusovej nákazy v obci Veľký Kamenec na východe Slovenska a my stále nevieme, či sme alebo nie sme pripravení na likvidáciu ďalších ohnísk afrického moru ošípaných. Slovensko má totiž iba jeden asanačný kafilerický podnik v Mojšovej lúčke pri Žiline. Keďže ide o likvidáciu veľmi nebezpečného infekčného materiálu, ktoré sa šíri takmer po celom svete, občania majú právo dostať odpoveď na otázku, či sme pripravení bezpečne likvidovať všetky uhynuté, respektíve povinne utratené zvieratá," konštatoval predseda hnutia Boris Kollár.



Africký mor ošípaných síce nie je prenosný na človeka, ale z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia chovaných zvierat je štát podľa hnutia povinný mať pripravené kapacity na prenos a bezpečnú likvidáciu uhynutých alebo utratených kusov. "Dnes je to africký mor ošípaných, zajtra to môže byť iné ochorenie. Maximálne opatrní a pripravení by sme mali byť aj z dôvodu šíriacej sa antibiotickej rezistencie, kde sa už nejedná o vírusy, ale baktérie, ktoré môžu byť ľahko prenosné aj na človeka," zdôraznil vedúci pracovnej skupiny Sme rodina pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj Jaroslav Karahuta.



Hnutie Sme rodina – Boris Kollár má podľa vyhlásenia pripravenú reformu celého rezortu pôdohospodárstva a jednou z dôležitých priorít je aj vystavanie ďalších spracovateľských asanačných a kafilerických kapacít, ktoré budú diverzifikované po území Slovenskej republiky.



Ministerstvo pôdohospodárstva ešte minulý týždeň v reakcii na vyjadrenia hnutia uviedlo, že MPRV má pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky pripravený Národný pohotovostný plán. "Rázne odmietame kritiku nepripravenosti na túto situáciu. Agrorezort v spolupráci so ŠVPS SR vykonáva pre ochranu nášho územia maximum, čo potvrdil aj audit EÚ," informoval agrorezort.