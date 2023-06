Sme rodina si ešte vydiskutuje návrh na skoršie predloženie rozpočtu

Bratislava 15. júna (TASR) - O tom, či bude musieť vláda premiéra Ľudovíta Ódora predložiť návrh rozpočtu na budúci rok už do konca augusta, rozhodnú poslanci v závere aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Avizoval to vo štvrtok predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že si túto tému budú musieť ešte prediskutovať v rámci poslaneckého klubu. Návrh uznesenia predložil ešte počas predchádzajúcej májovej schôdze poslanec a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak.



"Ja urobím všetko pre to, aby sme takýmto spôsobom nemuseli hodiť poleno pod nohy pánovi premiérovi. Musíme si to ešte na klube nejako vydiskutovať, aby som zase úplne nezarezal svojho poslanca," priblížil Kollár. Krajniak je podľa neho v predkladaní návrhov autonómny a o tomto jeho návrhu vopred nevedel. "Ja osobne by som to nedával, ale rešpektujem rozhodnutie môjho podpredsedu," dodal predseda Sme rodina.



Kollárovi sa nepáči ani povinnosť predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu, ktorá pri aktuálnej výške verejného dlhu vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde. "Zo zákona musí pripraviť vyrovnaný rozpočet, ktorý pôjde do koša. Tak znie zákon, bohužiaľ," dodal. Výnimku z tejto povinnosti by vláda získala, iba ak by dostala dôveru parlamentu. Tú však vo štvrtok dopoludnia nezískala.