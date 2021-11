Sme rodina víta Matovičovu reformu, verí, že bude uskutočniteľná

Bratislava 15. novembra (TASR) - Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (14. 11.) poobede začal s predstavovaním svojej daňovo-odvodovej reformy, ktorú nazval revolúciou. Išlo zatiaľ len o prvú časť, týkala sa podpory rodín s deťmi. Koaličné hnutie Sme rodina víta prvú predstavenú časť reformy. Verí však, že výpočty rezortu financií sú správne, a teda kroky budú aj reálne uskutočniteľné. Pre TASR to v reakcii uviedlo tlačové oddelenie hnutia.



"Samozrejme, vítame všetky kroky, ktoré vedú k podpore rodiny, ktorá bola roky zanedbávaná, zároveň ale veríme, že tieto výpočty sú správne, a teda budú aj reálne uskutočniteľné," napísalo v stanovisku hnutie Sme rodina.



Predseda hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár povedal, že Matovič hnutie svojou reformou presvedčil a dúfa, že presvedčí aj ďalších koaličných partnerov. Vyzdvihol i to, že jedno z opatrení pomôže aj cestovnému ruchu, ktoré je ťažko skúšané pandémiou nového koronavírusu. Reformu hnutie podľa Kollárových slov podporuje a želá si, aby sa opatrenia zaviedli do praxe čo najskôr, keďže sú v súlade s prorodinnou politikou Sme rodina.



V nedeľu predstavil Matovič prvú z troch častí daňovo-odvodovej reformy. Spočívala vo zvyšovaní niektorých rodinných príspevkov pre rodiny s deťmi - prídavku na dieťa, daňového bonusu, príspevku na krúžky a doučovanie a rekreačného bonusu. Príspevky sa odvíjajú od toho, či ide o pracujúcich alebo nepracujúcich rodičov. Pri rodine, kde aspoň jeden z rodičov pracuje, tieto opatrenia dokopy dajú 200 eur na dieťa mesačne, pri nepracujúcich rodičoch 100 eur.



Matovič zároveň vysvetlil, z čoho sa majú prorodinné opatrenia financovať. Dokopy totiž majú zaťažiť verejné financie o 1,2 miliardy eur navyše. Na financovanie má slúžiť napríklad milionárska daň 0,1 % ročne z majetku nad jeden milión eur. Medzi ďalšie opatrenia financujúce reformu minister zaradil napríklad zníženie zamestnancov verejnej správy o dve percentá či zníženie výdavkov na zbrojenie. V návrhu figuruje aj nižší rast podielových daní o 200 miliónov eur. Voči tomu sa už postavili samosprávy, ktoré tým pádom budú o tieto peniaze ukrátené.



Kollár tiež zdôraznil, že čo sa týka financovania opatrení z Matovičovej reformy, samosprávy nedostanú menej než v súčasnosti, krátiť sa im budú iba prírastky na podielových daniach. Takisto na margo zníženia počtu zamestnancov verejnej správy o dve percentá povedal, že nejde nutne o prepúšťanie. "Stačí, že tí ľudia, ktorí prirodzene odchádzajú do dôchodku alebo zo štátnej správy do súkromnej sféry, tak tých ľudí nebudeme nahradzovať novými," okomentoval Kollár.