Sme rodina: Výstavba nájomných bytov môže prispievať do rozpočtu

Bratislava 5. decembra (TASR) – Výstavba nájomných bytov môže prispievať do rozpočtu verejnej správy. Tvrdí to opozičné hnutie Sme rodina, ktoré chce vybudovať 25.000 nájomných bytov ročne s mesačným nájomným od 119 eur. Mladí Slováci totiž podľa hnutia aktuálne vedú v európskom rebríčku tých, ktorí sa nedokážu osamostatniť od svojich rodičov.



Dospelí ľudia podľa predsedu hnutia Borisa Kollára často zostávajú bývať u rodičov z nutnosti. "Jednoducho ich finančná situácia je taká, že na to nemajú. Bohužiaľ, ani ich vyhliadky na vlastné bývanie nie sú ružové," skonštatoval.



Štefan Holý, ktorý sa v hnutí venuje oblasti financií, poznamenal, že nájomné bývanie sa môže zrealizovať bez toho, aby zaťažovalo štátny rozpočet. "Výstavba nájomných bytov naším konceptom, naopak, prispieva masívne do rozpočtu verejnej správy - iba príjem štátu na dani z pridanej hodnoty sa zvyšuje o skoro 400 miliónov eur. Pričom ďalšie multiplikátory tento pozitívny efekt na verejné financie len ďalej umocňujú. Práca napríklad pre domácich dodávateľov okien, kuchýň, kúpeľní či stavebných materiálov prináša množstvo kvalitných pracovných miest do regiónov, ktoré dnes trpia nedostatkom práce," dodal.



Tento projekt by mal byť určený tým, ktorí majú priemerný mesačný príjem a chcú sa osamostatniť. "Ľudia s priemernou mzdou si nemôžu dovoliť nielen kúpiť vlastný byt či dom, ale často si nemôžu dovoliť zobrať ani hypotéku, pretože by bola pre nich likvidačná. Ak by však mali k dispozícii bývanie s mesačným nájomným okolo 200 eur, to je suma, ktorú si môže dovoliť už takmer každý," poznamenal Kollár.