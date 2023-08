Sme rodina vyzýva na zákaz dovozu ukrajinského obilia

Bratislava 31. augusta (TASR) - Hnutie Sme rodina vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a vládu SR, aby sa postavili za slovenských poľnohospodárov a podporili zákaz dovozu ukrajinského obilia, nie zákaz tranzitu. Uviedol to vo štvrtok na brífingu šéf Národnej rady (NR) SR a predseda Sme rodina Boris Kollár.



"Dovoz a predaj ukrajinského obilia na Slovensko musíme od 16. septembra zastaviť tak, ako to urobí Poľsko a tak, ako to urobí Maďarsko, lebo inak zničíme náš vidiek," podčiarkol Kollár.



"Aby nedošlo k omylu, my nechceme zastaviť tranzit, ktorý ide aj dnes cez Poľsko, cez Slovensko, aj cez Maďarsko. Toto nechceme obmedziť, my chceme urobiť len zákaz dovozu," povedal predseda NR SR.



Pripomenul, že 15. septembra končí európska dohoda o zákaze dovozu ukrajinského obilia pre päť štátov EÚ a nie je zatiaľ pripravené ďalšie riešenie pre ukrajinské obilie.



"Žiadame ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša, aby v pondelok 4. septembra navrhol (na stretnutí agroministrov EÚ v Španielsku, pozn. TASR) rozšíriť body rokovania o bod ´obilie´. Žiadame zároveň premiéra Ľudovíta Ódora, aby v rámci Európskej rady podporil našich poľnohospodárov a trval na tom, aby zákaz dovozu ukrajinského obilia pokračoval minimálne do konca tohto roku. Inak nám hrozia nepokoje na slovenskom vidieku," podčiarkol šéf parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina).