Sme viazaní legislatívou, reaguje mesto Poprad na kritiku investorov

Poprad 7. júna (TASR) - Mesto Poprad je viazané pri nakladaní s majetkom platnou legislatívou, ktorá neumožňuje prevádzať majetok samosprávy za symbolickú sumu podnikateľským subjektom. Radnica tak reagovala na piatkovú (6. 6.) tlačovú konferenciu spoločnosti LPH a ďalších investorov, ktorí sídlia v mestskej časti Matejovce. Tí tvrdia, že mesto od nich požaduje, aby odstránili svoje stavby z pozemkov mesta a štátu.



Firmy z priemyselného parku tvrdia, že investovali do vybudovania hál, technológií a zamestnávajú viac ako 1000 zamestnancov. Pozemky chceli odkúpiť, mesto im ich však podľa nich nechce odpredať.



„Mesto Poprad malo vždy záujem, aby na jeho území pôsobili obchodné spoločnosti, ktoré zvyšujú zamestnanosť a prinášajú pracovné príležitosti pre obyvateľov,“ uviedol v reakcii právny zástupca mesta Pavol Antoš. Dodal, že so spoločnosťou LPH sa snažili rokovať o podmienke predaja pozemkov v priemyselnom parku, tá však odmietla kúpu za znalcom posúdených necelých 42 eur za štvorcový meter. Mesto zároveň tvrdí, že spoločnosť odmietla aj nájom pozemkov za 3,346 eura za štvorcový meter. „Rokovania s LPH sa uskutočnili z iniciatívy mesta 7. a 27. marca 2023. Spoločnosť následne podala žalobu na mesto, o ktorej rozhoduje Okresný súd v Poprade,“ dodal Antoš. Neochota spoločnosti rokovať o oprávnených požiadavkách samosprávy a následné žaloby voči mestu podľa neho nie sú správnym riešením.



V roku 2006 spoločnosť LPH a ďalších šesť investorov uzatvorili s mestom Poprad memorandum o investovaní a neskôr aj zmluvy, ktoré boli základom vybudovania priemyselného parku v Poprade. „V roku 2023, keď sa nám zmluvy končili, nám mesto Poprad oznámilo, že nemieni dodržať zmluvy a pozemky pod našimi budovami nám neodpredá za dohodnutú sumu v zmluvách, ale za aktuálnu trhovú cenu daných pozemkov. Našli vraj nejaký paragraf z roku 2009, na základe ktorého by išlo o nedovolenú štátnu pomoc,“ vysvetlil výkonný riaditeľ LPH Daniel Durkaj. Dodal, že mesto s investormi podpisovalo dodatky a zmluvy aj v rokoch 2013 a 2015, za rovnakých, pôvodných podmienok, ako boli stanovené v memorande o investovaní.



Opozičné hnutie Progresívne Slovensko upozornilo, že z dôvodu rozhodnutia vedenia mesta môže prísť o prácu až 1000 zamestnancov. Podľa finančného manažéra spoločnosti Immergas Europe Ivana Pacáka ide o neštandardnú situáciu. Investori sa v tejto súvislosti obrátili aj na ministerku hospodárstva a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.



„Mesto Poprad bude vždy férovo rokovať s každým podnikateľským subjektom, ktorý má záujem podnikať na území mesta a bude mu vytvárať maximálne komfortné podmienky, ale, samozrejme, za dodržania príslušnej legislatívy, ktorá upravuje hospodárenie s majetkom mesta,“ uzavrel Antoš.