Smer chce pre ceny energií opäť zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu

Bratislava 26. januára (TASR) – Opozičná strana Smer-SD chce opäť zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Jednou z tém má byť riešenie aktuálnej situácie na trhu s energiami po tom, ako sa od nového roka ceny plynu, tepla či elektriny pre niektorých odberateľov výrazne zvýšili.



"Päťkrát sme žiadali Národnú radu SR, aby rokovala o prudkom zdražovaní. Nejde iba o energie, ale ide aj o potraviny," upozornil Fico. Smer-SD podľa neho opakovane žiadal členov vlády, aby prijali opatrenia, ktoré by pomohli občanom aj podnikateľom. "Preto sme sa rozhodli, že ideme so šiestym pokusom," povedal predseda Smeru-SD. Fico skonštatoval, že na riadne zasadnutie parlamentu by sa návrhy opozície nedostali. "Preto ak chceme vôbec otvoriť nejakú tému, nezostáva nám nič iné, len dať dohromady 30 podpisov," dodal Fico.



Predseda Smeru-SD ako príklad razantného zvýšenia cien energií uviedol mesto Banská Štiavnica, ktoré má podľa neho namiesto 3000 eur mesačne platiť zálohové platby na elektrinu 11.000 eur. Podobné problémy má aj 100.000 domácností pripojených na malé plynové kotolne. U nich je nárast mesačných platieb o 30 až 50 eur. Rast cien energií zasiahol aj niektoré veľké podniky.



Smer chce na mimoriadnej schôdzi predložiť uznesenie, ktorým by parlament vyzval vládu SR, aby prišla do parlamentu vysvetliť, aké opatrenia prijme na zmiernenie vplyvu zdražovania energií.