Smer: Jediné, čo agrominister S. Vlčan robí, je podpisovanie memoránd

Bratislava 7. apríla (TASR) - Jediné, čo agrominister Samuel Vlčan (nominant OĽANO) robí, je podpisovanie memoránd, ktoré nemajú žiadnu cenu. Uviedol to podpredseda opozičnej strany Smer–SD a člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Richard Takáč.



"Najnovšie sme svedkami podpísania memoranda s výrobcom repkového oleja. Ak by štát pomohol poľnohospodárom a potravinárom, chápem jeho kroky. Avšak v tomto prípade sa len 'priživil' na investícii súkromného podnikateľa, ktorý s budovaním technológie na výrobu surového oleja začal sám," priblížil Takáč.



V memorande sa podľa neho investor akurát zaviazal začať pracovať do 9 mesiacov, na oblátku im ministerstvo (pôdohospodárstva) nebude hádzať byrokratické polená pod nohy. "Z pohľadu ministerstva pôdohospodárstva išlo len a len o marketingový podpis," podčiarkol Takáč.



"Dodnes je minister Vlčan presvedčený, alebo sa snaží ľudí presvedčiť, že ceny 13 potravín vrátane rožkov dokáže udržať memorandom s reťazcami. Ceny týchto komodít však idú hore najmä pre zvyšujúce sa ceny energií a vstupných komodít, ktoré sú nevyhnutné pri výrobe potravín. Ak marže ponechajú na rovnakej úrovni, ceny pôjdu ešte vyššie," zdôraznil Takáč.



Podpisy memoránd však podľa Takáča ľuďom nepomôžu, ani s potravinovou sebestačnosťou, ani s účtami v potravinách. Memorandá sú len podľa neho marketingovým ťahom, ktorými minister plytvá čas, ten by mal investovať do riešenia reálnych problémov, ako kompenzovať vysoké ceny potravín v peňaženkách Slovákov.



"Ak sa koalícia každý deň stretáva a hľadá riešenia, ako na to, naďalej platí naša ponuka. Na stole je jedenástka opatrení, ktoré môžu okamžite uviesť do praxe a ktoré sa môžu v krátkom čase odzrkadliť na cenách v obchodoch," dodal Takáč.