Smer kritizuje rozdeľovanie dotácií na PPA pod bývalým vedením Jánoša

Bratislava 6. júla (TASR) - Smer-SD kritizuje prerozdeľovanie dotácií na Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pod bývalým vedením Jaroslava Jánoša. Tvrdí, že peniaze končili u ľudí blízkych hnutiu OĽANO. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornili líder strany Robert Fico a podpredseda strany Richard Takáč. OĽANO a priatelia to odmietajú.



Smer-SD poukázal na pochybnosti okolo čerpania dotácií Františkom Oravcom a Patrikom Magdoškom, s ktorými Jánoš pôsobil v mimoparlamentnej strane Máme toho dosť!, ktorá je v likvidácii. Jánoš je podľa Fica čistým nominantom OĽANO. Poukázal pritom na to, že do funkcie šéfa PPA bol vymenovaný bývalým ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským bez výberového konania.



Takáč nevylúčil, že v tejto veci podajú trestné oznámenie. Predstavitelia Smeru avizovali, že pôdohospodárstvo bude pre nich prioritou.



Hnutie OĽANO a priatelia odmietlo, že by Oravec a Magdoško boli jeho nominantmi, respektíve že by s ním boli inak spätí. Pripomína, že vo voľbách kandidovali samostatne. Spochybňované dotácie boli podľa neho pridelené počas vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. "Ich vyšetrovania prebiehali počas našich vlád," dodalo.