Smer predložil novelu zákona k riešeniu valorizácie dôchodkových dávok

Bratislava 10. marca (TASR) – Poslanci opozičného Smeru-SD Robert Fico a Ján Richter predložili na rokovanie Národnej rady (NR) SR novelu zákona o sociálnom poistení. Chcú ňou dočasne zabezpečiť primeranejšie a akceptovateľnejšie zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazovej renty. Právnou normou by sa malo plénum zaoberať na schôdzi so začiatkom od 15. marca.



Na základe predloženej novely by sa mala ustanoviť minimálna miera valorizácie vyjadrená ako pevná suma určená 3 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku ako prechodná súčasť mechanizmu na zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazovej renty.



Predkladatelia sú presvedčení, že aktuálny makroekonomický vývoj na Slovensku si naliehavo žiada reakciu zákonodarcov vo forme pomoci pre jednu z najzraniteľnejších skupín občanov, ktorou sú poberatelia dôchodkových dávok. Poukázali na to, že miera valorizácie dôchodkov na rok 2022 je len vo výške 1,3 %, pričom tento rast je podľa nich zanedbateľný v porovnaní s aktuálnou mierou dôchodcovskej inflácie.



Podotkli tiež, že keďže podľa výpočtov bude následne v roku 2023 valorizácia vychádzajúca zo zaužívaného mechanizmu spätného prepočtu, tzv. dôchodcovskej inflácie (medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov) na úrovni 8,3 %, predkladaný návrh má ambíciu riešiť prioritne aktuálnu krízovú sociálnu situáciu poberateľov dôchodku a súvisiacej úrazovej renty práve do konca roka 2022.