Smer-SD chce iniciovať odvolávanie R. Sulíka

Bratislava 13. októbra (TASR) - Smer-SD chce iniciovať odvolávanie ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS). Podľa lídra strany Roberta Fica nie je Sulík pripravený na svoju funkciu a nezvláda ju. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR chce strana podať čo najskôr. Predseda parlamentu musí následne podľa rokovacieho poriadku schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.



"Predovšetkým nevidíme žiadne vecné riešenia pokiaľ ide o rast cien energií a tie idú hore. Naviac sa nám zdá, že sa každému vysmieva. Hovorí to, že trh všetko vyrieši, že nebude treba nič regulovať. Vysmieva sa ľuďom, ktorí prišli o prácu, keď hovorí, že treba zrušiť úrady práce," uviedol Fico. Pokračoval, že Sulík sa ukázal ako arogantný človek.



V stredu chce Fico osloviť nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. "Pokiaľ sa dohodneme na spoločnom postupe, tak podáme tento návrh v expresne krátkom čase," dodal Fico.



Zároveň sa vyjadril k štvrtkovej (14. 10.) mimoriadnej schôdzi, ktorá sa má venovať ochrane poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu na Slovensku. Deklaroval, že s poslancami na nej stále trvajú. "V našej ústave máme ustanovenie, ktoré hovorí, že je možné pristúpiť k obmedzeniu vlastníckeho práva, ak ide o potravinovú bezpečnosť štátu. Hovoríme o pôde, o lesoch. To sa nepochybne dotýka potravinovej bezpečnosti štátu. Preto máme veľký dôvod trvať na tom, aby zajtra schôdza NR SR bola, a budeme žiadať vládu, aby predložila na rokovanie ústavnoprávnu ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu," konštatoval Fico.