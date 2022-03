Smer-SD chce pre ceny potravín opäť zvolať mimoriadnu schôdzu

Bratislava 18. marca (TASR) – Poslanci Smeru-SD v piatok predložia návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k cenám potravín. Predseda opozičnej strany Robert Fico na tlačovej konferencii uviedol, že chcú predložiť vláde doslova „kuchársku knihu“, návod, čo by vláda mala robiť, aby pomohla v boji proti zdražovaniu potravín a základných potravinových komodít. Predseda parlamentu musí následne podľa rokovacieho poriadku schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.



„Tento materiál, ktorý je veľmi komplexný a rozsiahly, nevznikol na zelenom stole v centrále Smeru-SD. Je výsledkom niekoľkotýždňového dialógu s potravinármi, s ktorými sme hovorili viackrát,“ konštatoval Fico.



Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč komentoval, že predkladajú návrh na mimoriadnu schôdzu s 11 opatreniami. Sú to opatrenia ako regulácia cien energií pre výrobcov potravín a poľnohospodársku prvovýrobu zo strany štátu či daňovo-odvodové úľavy pre zamestnávanie zamestnancov výrobcov potravín a poľnohospodárskej prvovýroby. Taktiež aj časovo limitované kompenzácie povinných príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu napríklad na jeden kalendárny rok. "Treba pristúpiť na zníženie DPH, možnože na pol roka na nula percent," vyhlásil Takáč.