Smer-SD chce zaviesť bankový odvod a kompenzovať tak rast cien energií

Bratislava 30. septembra (TASR) – Opozičný Smer-SD chce znova zaviesť bankový odvod, aby sa týmito prostriedkami mohol kompenzovať rast cien energií. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. Poukázal na to, že tento rok budú mať banky dvakrát taký zisk ako predchádzajúci rok.



Fico zdôraznil, že o 100 % narastie ziskovosť bánk, pričom tento rok už neplatia bankový odvod. Poslanci Smeru-SD preto podávajú v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorý by mal opätovne zaviesť bankový odvod. "Peniaze treba brať tam, kde sú, a nie tam, kde nie sú," skonštatoval.



Takýmto spôsobom chce nájsť zdroje na kompenzáciu nárastu cien elektriny, plynu a tepla. "Hneď môže mať vláda k dispozícii v roku 2022 300 miliónov eur, ktoré môže okamžite použiť na to, aby sme kompenzovali ľudí, ktorí budú od januára zaťažení enormným nárastom energií," tvrdí Fico.



Tento rok by podľa poslanca Ladislava Kamenického (Smer-SD) mohli banky teoreticky dosiahnuť zisk 766 miliónov eur. Podotkol, že vláda "kope" za banky namiesto toho, aby pomáhala ľuďom. Poukázal tiež na to, že poplatky v bankách stúpli oproti minulému roku o 10 %. Odloženie splátok podľa neho žiadnu výhodu ľuďom neprinieslo.