Smer-SD chce vrátiť štátnu bonifikáciu hypotekárnych úverov

Bratislava 2. júna (TASR) - Opozičná strana Smer-SD plánuje v prípade úspechu vo voľbách zavedenie štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov. Znamená to, že by štát a banky dlžníkom doplácali časť hypotekárneho úroku, pričom by štát znovu zaviedol bankový odvod. Informoval o tom v piatok predseda Smeru-SD Robert Fico.



Fico uviedol, že ak bude Smer-SD súčasťou novej vlády, rozdelia žiadateľov o hypotekárne úvery na dve skupiny. "Prvou skupinou budú noví žiadatelia, nové hypotekárne úvery a druhou, ktorí už hypotekárne úvery majú. Pri nových žiadateľoch dve percentá zaplatí štát, percento zaplatí banka, a ten zostatok, teda rozdiel medzi trhovým úrokom a tým čo zaplatí štát a banka, bude platiť žiadateľ o hypotekárny úver," uviedol v súvislosti s percentami hypotekárnych úrokov Fico.



Pri druhej kategórii chce strana Smer-SD zaviesť štátnu bonifikáciu vo výške jedného percenta zo strany štátu a jedného percenta zo strany banky. Fico v spojitosti s touto kategóriou povedal, že až 340.000 ľuďom hrozí, že sa im drasticky zvýši mesačná splátka za hypotekárny úver. Peniaze chce na to získať znovu zavedením bankového odvodu, pretože banky podľa neho dosahujú rekordné zisky. "Máme morálne právo zaviesť opätovne bankový odvod," dodal Fico.



Bankový odvod dosahoval podľa Fica za jeho vlád 400 miliónov eur ročne. "My si myslíme, že týchto 400 miliónov eur ročne treba okamžite použiť na štátnu bonifikáciu pri získaní nového hypotekárneho úveru alebo pri pomoci tým, ktorí už hypotekárny úver majú," povedal Fico. Hranica hypotekárneho úveru pri bonifikácii by mala byť 100.000 eur, pričom žiadateľ by mal mať maximálne 35 rokov a maximálnu výšku príjmu 1,3-násobku priemernej mzdy. Platnosť tejto regulácie by mala trvať päť rokov.