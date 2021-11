Smer-SD: Chceme zamedziť špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy

Bratislava 9. novembra (TASR) – Poslanci opozičnej strany Smer-SD predkladajú na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Tým by chceli zabrániť špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy.



Cieľom je ďalej regulovať mobilitu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov tak, aby nedochádzalo k narúšaniu rovnosti prístupu na trh s poľnohospodárskymi pozemkami, slobody podnikania a hospodárskej súťaže a aby bol dosiahnutý verejný záujem na potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti.



Z hľadiska ústavnoprávneho rozmeru predloženého návrhu sa svojím obsahom opiera o zmenu Ústavy SR prijatú ústavným zákonom z roku 2017. Tým bolo deklarované, že poľnohospodárska a lesná pôda požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. Predkladatelia majú za to, že toto ústavné ustanovenie oprávňuje NR SR prijať zákon regulujúci podmienky nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.



Tento predpoklad považujú predkladatelia za dôvodný o to viac, že zmena rozšírila dôvody, keď možno ustanoviť zákonom, ktorý majetok môže byť iba vo vlastníctve štátu, obcí a určených fyzických osôb a určených právnických osôb. Ďalší dôvod spočíva v zabezpečení potravinovej bezpečnosti štátu.