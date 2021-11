Smer-SD chce zamedziť špekulatívnym nákupom pôdy

Bratislava 25. novembra (TASR) - Návrhom zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku by chceli poslanci z opozičnej strany Smer-SD zabrániť špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy. Uviedol to v pléne Národnej rady (NR) SR Richard Takáč (Smer-SD). Koalícia má však o návrhu pochybnosti.



Tento zákon má podľa Takáča pomôcť tomu, aby sa zamedzilo skupovaniu pôdy či už iným štátom, ale aj iným právnickým a fyzickým osobám. "Aby sme zamedzili nadmernej koncentrácii tejto pôdy v rukách nejakých právnických a fyzických osôb. Je tu vytvorený priestor, aby k niečomu takému dochádzalo, a preto je potrebné prijať novelizáciu tohto zákona. Možnože sú tam otázniky, o ktorých vieme diskutovať. Verím, že týmto sme naštartovali vládnu koalíciu, aby plnili sľuby, ktoré si dali do programového vyhlásenia vlády," uviedol Takáč.



Jarmila Halgašová (SaS) komentovala, že Smer-SD za 12 rokov nedokázal pripraviť a predložiť nejaký systematický zákon, ktorý by ochraňoval pôdu. "Naštartovali ste nás, pretože určite pripravujeme vládny návrh zákona, ktorým budeme novelizovať tento zákon 140 z roku 2014 a chcem vás ubezpečiť, že bude aj posúdenie súladu s ústavou a právom EÚ. Prečítala som si váš návrh a mám silné pochybnosti. V niektorých oblastiach nie je súlad ani s Ústavou SR, ani s právom EÚ," povedala.



Jaroslav Karahuta (Sme rodina) poznamenal, že má dva momenty, ktoré ho pri návrhu vyrušujú. Prvý je obmedzenie množstva, ďalší sa týka predkúpneho práva. "Podľa tohto zákona, ak by sa schválil, predkúpne právo by mala hocijaká firma, ktorá má založenú spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), v danej oblasti, kde sa podnik prevádza. Tam mi prekáža, že to je liberálne postavené voči zahraničiu. Skúsenosti zo Slovenska sú také, že nemáme kontrolované výmery, koľko pôdy patrí slovenským podnikateľom a koľko zahraničným," konštatoval.



Cieľom návrhu je ďalej regulovať mobilitu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov tak, aby nedochádzalo k narúšaniu rovnosti prístupu na trh s poľnohospodárskymi pozemkami, slobody podnikania a hospodárskej súťaže a aby bol dosiahnutý verejný záujem na potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti. Z hľadiska ústavnoprávneho rozmeru predloženého návrhu sa svojím obsahom opiera o zmenu Ústavy SR prijatú ústavným zákonom z roku 2017. Tým bolo deklarované, že poľnohospodárska a lesná pôda požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.



Predkladatelia sú toho názoru, že toto ústavné ustanovenie oprávňuje NR SR prijať zákon regulujúci podmienky nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Tento predpoklad považujú predkladatelia za dôvodný o to viac, že zmena rozšírila dôvody, keď možno ustanoviť zákonom, ktorý majetok môže byť iba vo vlastníctve štátu, obcí a určených fyzických osôb a určených právnických osôb. Ďalší dôvod spočíva v zabezpečení potravinovej bezpečnosti štátu.