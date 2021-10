Smer-SD chce získať informácie o odmenách šéfa Tiposu súdnou cestou

Bratislava 7. októbra (TASR) – Pokiaľ generálny riaditeľ štátnej lotériovej spoločnosti Tipos Marek Kaňka nevysvetlí podozrenia o odmene 100.000 eur, ktoré mal dostať krátko po nástupe do funkcie, plánuje opozičný Smer-SD podať žalobu a získať tieto informácie súdnou cestou. Vo štvrtok o tom informoval tlačový odbor strany. Tipos podľa Smeru-SD opakovane odmietol podať informácie o plate svojho šéfa v zmysle infozákona. Štátna firma upozornila, že nehospodári s verejnými zdrojmi a informácie o zárobku zverejnia členovia predstavenstva v majetkových priznaniach.



"Je už verejným tajomstvom, ktoré máme potvrdené z viacerých zdrojov, že pán Kaňka bol štedro odmenený z peňazí daňových poplatníkov, a to vo výške nádherných 100.000 eur," uviedol podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák. Informácie o tejto odmene nedostal ani pri osobnej návšteve Tiposu, čo podľa neho svedčí o tom, že "deklarovaná otvorenosť a transparentnosť OĽANO, o ktorej tak často hovorili pred voľbami a tesne po zvolení, tak zostáva len prázdnym sľubom." Kaliňák sa odvoláva aj na list nemenovaného zamestnanca ministerstva financií, podľa ktorého Tipos aj jemu nadriadené ministerstvo financií robia všetko preto, aby sa ani podľa infozákona nedalo dostať k odpovedi.



Tipos obvinenia Kaliňáka odmietol. "Ako sme už viackrát k tejto téme uviedli, a to aj priamo p. Kaliňákovi, členovia predstavenstva spoločnosti Tipos patria medzi verejných funkcionárov, ktorí zo zákona zverejňujú svoje majetkové priznania. Informácie o ich majetkových pomeroch vrátane príjmov z výkonu verejnej funkcie tak budú zverejnené v čase, ako to vyžaduje zákon. Zároveň upozorňujeme, že Tipos nehospodári s verejnými zdrojmi, ale len so zdrojmi z vlastnej podnikateľskej činnosti, pričom oproti minulosti sa výkonnosť spoločnosti zásadne zlepšila," uviedla hovorkyňa spoločnosti Ivana Skokanová.



Hovorkyňa označila snahy podpredsedu Smeru-SD za politicky motivované. "Zároveň odmietame reagovať na takéto politicky motivované útoky, a to najmä od strany, s ktorou sú v súvislosti s Tiposom spájané z nedávnej minulosti viaceré významné kauzy s presahom v trestnoprávnej rovine. Nevidíme jednoducho dôvod, aby sme sa zapájali do politickej hry p. Kaliňáka, ktorý si len hľadá agendu pre svoje vlastné zviditeľnenie," dodala Skokanová.