Smer-SD: Dvojročná práca agrosektora je nulová

Bratislava 23. marca (TASR) - Dvojročná práca agrosektora je rovnaká, ako si ju hodnotia v Pláne obnovy. Nulová. TASR hodnotenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR "v polčase vládnutia" poskytlo mediálne oddelenie opozičnej strany Smer-SD.



"Čo tu máme po dvoch rokoch vládnutia OĽANO v agrorezorte? Nič. A to doslova. V pláne obnovy svieti pri potravinárstve a pôdohospodárstve jedna veľká nula, počas pandémie to bol jeden z mála sektorov, ktoré dostali minimálnu Pomoc a o pomoci v súčasnej kríze vláda nechce ani počuť," uviedol podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč.



Poľnohospodári a potravinári sa tak podľa neho môžu len prizerať na rastúce ceny energií, bojujú s reťazcami o ceny za svoje produkty, za svoju prácu. A na ministerstve sa medzitým vystriedali ministri aj so svojím "ansáblom".



Prvému agroministrovi podľa Takáčových slov "chýbali manažérske schopnosti, ten druhý je stále dušou bankár. Národné parky odovzdal spolustraníkovi Jánovi Budajovi (OĽANO) na envirorezort, objavilo sa niekoľko kšeftov so sviňami, podozrenia na rodinkárstvo, a tak celkovo si agrorezort žije vlastným životom".



"Už ani na ministerstve podľa mňa nevedia, ako je to s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), ako je to s vyplácaním dotácií pre naozajstných poľnohospodárov. Hlavne, že vlastné svine dostanú štedro do válova. Dvojročná práca agrosektora je rovnaká, ako si ju hodnotia v pláne obnovy. Nulová," podčiarkol.



Takáč upozornil, že strana Smer-SD medzitým šesťkrát navrhovala parlamentné rokovanie k cenám potravín. "Chceli sme vedieť, aké riešenie má vláda pre potravinárov, aj spotrebiteľov. Všetky naše snahy zhodili zo stola. Pravdepodobne preto, že žiadne riešenia nemali," zdôraznil.



"Prichádzame preto s návrhom na mimoriadnu schôdzu (Národnej rady SR), kde agroministerstvu a vláde ponúkame jedenástku riešení, ktoré môžu okamžite aplikovať do praxe. Ide o akúsi ´kuchársku knihu´ na stabilizáciu cien potravín," dodal Takáč.