Smer-SD: Agrorezort sa za posledný rok nikam nepohol

Bratislava 22. marca (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa za posledný rok nikam nepohlo. Uviedol to pre TASR Richard Takáč, poslanec Národnej rady SR z opozičnej strany Smer-SD pri hodnotení ročného pôsobenia Jána Mičovského (OĽANO) v úrade ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.



"Piliere, na ktorých má byť postavená naša potravinová sebestačnosť, neboli ukotvené. A príležitostí na stabilizáciu rezortu mal pán minister viac ako dosť," priblížil Takáč.



O manažérskych rezervách a nedostatkoch ministra Mičovského podľa neho svedčia i personálne rošády v rámci rezortu, odchody ľudí, ktorí tvorili jeho tím a v neposlednom rade jeho absolútne zlyhanie pri vymenovaní riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).



Minister Mičovský podľa Takáča priam totálne "odflákol" prípravu plánu obnovy. "Pre poľnohospodárstvo sa neušlo nič - svieti tam jedna veľká nula, čo považujem za mimoriadne vážnu udalosť a premrhanú šancu pomôcť oblasti poľnohospodárstva," podčiarkol opozičný poslanec.



"Minister Mičovský za rok svojho pôsobenia agrorezort nezvládol. Nielenže poľnohospodárom nepomohol, ale ani nenačrtol víziu zlepšujúcich sa podmienok pre ich činnosť," zdôraznil Takáč.



Dokonca podľa opozičného poslanca Mičovský spôsobil rozkol medzi samotnými poľnohospodármi. Spor sa podľa Takáča začal hrotiť, keď museli pod nátlakom podpísať dodatky k nájomným zmluvám za poľnohospodársku pôdu, kde im zvyšoval nájomné za štátnu pôdu a minister Mičovský chcel ďalej presúvať finančné prostriedky z 1. do 2. piliera.



"Udialo sa to počas prvej vlny pandémie koronavírusu, keď sa slovenskí poľnohospodári a potravinári starali o to, aby sme na Slovensku mali dostatok čerstvých potravín, teda doslova o náš každodenný chlieb. No a akejkoľvek pomoci počas pandémie koronavírusu sa tiež nedočkali. Kým do českého poľnohospodárstva išla mimoriadna podpora vo výške 110,6 milióna eur a tiež čiastočné odpustenie sociálnych odvodov, na Slovensku omrvinky," upozornil.



Poznamenal, že v tomto čase vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra výzvu, z ktorej boli nezmyselne vynechaní napríklad pekári a časť vinárov a pivovarníkov - sektory potravinárstva, ktoré pritom museli navyše investovať napríklad do dezinfekčných a ochranných pomôcok.



"Spomeniem tiež chaos ohľadom problematiky nastavenia redistributívnych platieb. Jeden deň bola nastavená tak, druhý zase inak, pričom s dotknutými sa o tom vôbec nekomunikovalo. Podstata spočívala v diskriminácii stredných a veľkých poľnohospodárov," uviedol Takáč.



Prinajmenšom divne pôsobilo podľa poslanca aj dianie okolo zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. K novele si do diskusie agrorezort prizval aj odborníkov z poľnohospodárstva. No kým oni diskutovali, šestica koaličných poslancov "napochodovala" do parlamentu s vlastným riešením. Samozrejme to už podľa neho nepodliehalo širšej diskusii a pôdohospodári sa nestačili čudovať, akú zradu im za chrbtom pripravili. Nehovoriac o tom, že predkladateľmi boli aj zástupcovia hnutia OĽANO, ktorého nominantom na ministerskej stoličke je Mičovský.



"Okrem toho má parlament pred sebou ďalší kontroverzný návrh novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Jej schválením by sa zrušil nedávno prijatý zákaz nákupu potravín pod ekonomicky oprávnené náklady výrobcu a reťazce by sa dostali do absolútnej nadvlády nad našimi výrobcami," dodal Takáč.