Smer-SD: Firma rodiny agroministra S. Vlčana dostala štátnu dotáciu

Bratislava 3. mája (TASR) - Firma rodiny dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana Reko Recycling dostala v apríli od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR nenávratný príspevok vo výške približne 1,4 milióna eur. Uviedli to na brífingu predstavitelia opozičnej strany Smer-SD.



"Spoločnosť Reko Recycling dostala 19. apríla 2023 nenávratný finančný príspevok z rezortu životného prostredia 1.416.000 eur. Vo výzve bolo osem žiadostí. Jedna, jediná však bola úspešná, a to firma pána Vlčana," spresnil predseda strany Robert Fico s tým, že Vlčan je v uvedenej firme konečným užívateľom výhod.



Fico zdôraznil, že pridelenie štátnej dotácie pre firmu považuje "za škandál", najmä v kontexte neotvorenia mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa mala zaoberať vysokými cenami potravín.



"Pán Samuel Vlčan bol v júni 2021 vymenovaný za ministra pôdohospodárstva. My sme od septembra 2021 zvolali viac ako desať mimoriadnych schôdzí NR SR týkajúcich sa výlučne rapídneho zvyšovania cien potravín. Ani jednu schôdzu nám však neotvorili. Ľudia na Slovensku nakupujú drahé potraviny a Samuel Vlčan nič nerieši," doplnil podpredseda strany Richard Takáč.