Smer-SD iniciuje mimoriadnu schôdzu o ohrození energetických záujmov

Bratislava 8. marca (TASR) – Opozičný Smer-SD iniciuje mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR o "ohrození energetických záujmov SR" a o opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja. Chce, aby sa vláda zaviazala, že bude proti zastaveniu dodávok plynu a ropy z Ruska. Návrh na zvolanie schôdze plánujú podať v stredu (9. 3.). Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok na tlačovej konferencii.



Fico priblížil, že podľa ústavného zákona o spolupráci NRSR a vlády v záležitostiach Európskej únie (EÚ) môže parlament prijímať záväzné stanoviská, ktorými je vláda viazaná, ak ide rokovať o dôležitých veciach, ktoré sa týkajú EÚ.



Na mimoriadnej schôdzi by ako jediný bod malo byť uznesenie NRSR k stanovisku Slovenska o ohrození energetických záujmov hospodárstva a občanov SR a o opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja. "Chceme veľmi jasne povedať, že ak sa bude rokovať o zastavení dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie, naša vláda bude proti," opísal predseda Smeru-SD znenie stanoviska, o ktorom by mal rokovať parlament.



Jeho predstava je taká, že mimoriadna schôdza by sa mohla uskutočniť v rámci riadnej, ktorá sa začína 15. marca. Na základe rokovacieho poriadku má predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolať mimoriadnu schôdzu do siedmich dní od podania návrhu.



Podľa Fica prezidentka SR Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger (OĽANO) pripúšťajú, že sú pripravení súhlasiť so zastavením dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie. Ak by takéto rozhodnutie nastalo, podľa neho by to znamenalo prudký nárast cien pohonných látok. Podotkol, že Slovensko by prišlo aj o príjmy, pokiaľ ide o tranzit. V prípade prudkého nárastu ceny plynu a ropy podľa neho treba rátať s nárastom cien všetkého.



Fico kritizoval aj návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na skoršiu výplatu 13. dôchodkov. Podľa Fica v tomto prípade ani nejde o 13. dôchodok, ale len o vianočný príspevok.