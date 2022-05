Smer-SD: Na schôdzi NR SR navrhneme znovu zaviesť bankový odvod

Bratislava 23. mája (TASR) - Opozičná strana Smer-SD v utorok (24. 5.) na schôdzi Národnej rady (NR) SR navrhne na krytie protiinflačnej pomoci znovu zaviesť bankový odvod, pretože koalíciou navrhovaná pomoc ľuďom je nedostatočná, respektíve žiadna, je "smiešna". Uviedol to v pondelok na brífingu predseda strany Robert Fico. Bankový odvod by podľa neho mohol priniesť prinajmenšom 150 miliónov eur v tomto roku a približne 300 miliónov eur v roku 2023.



"Pre nás bude dôležité, aby prešiel bankový odvod. Na úkor miest, obcí a vyšších územných celkov určite nepôjdeme," oznámil Fico. On by podľa svojich slov "išiel dokonca do vyššej sadzby bankového odvodu a pokojne by vybral už v tomto roku 300 miliónov eur".



Fico "neberie argument", že zavedenie bankového odvodu by viedlo k zvyšovaniu bankových poplatkov. "Banky zvyšujú bankové poplatky, aj keď nemáme bankový odvod," poznamenal predseda Smeru-SD s tým, že podstatná časť koaličnej pomoci pôjde na úkor dane z príjmu fyzických osôb.



Podľa slov podpredsedu strany Ladislava Kamenického má vláda na zdrojové krytie protiinflačnej pomoci aj nadpríjmy, napríklad z dane z pridanej hodnoty (DPH). "Inflácia prinesie vláde, navyše, minimálne jednu až 1,5 miliardy eur. Zaplatia to ľudia vo zvýšených cenách, na DPH," spresnil.



"Už vieme, že len doteraz vybrala vláda okolo 850 miliónov eur navyše. Do konca roka to bude možno 1,5 miliardy eur. Ak treba pomôcť ľuďom, vláda by mohla 'otvoriť' rozpočet a nadpríjmy použiť na opatrenia," dodal Kamenický. Ak by sa teda na pomoc ľuďom použili nadpríjmy z rozpočtu spolu s bankovým odvodom, tak vláda by mohla mať podľa neho k dispozícii sumu 1,5 až 1,8 miliardy eur.