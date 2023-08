Smer-SD navrhuje pomalé znižovanie deficitu, ktoré neohrozí občanov

Bratislava 23. augusta (TASR) - Tempo ozdravovania slovenských verejných financií má byť rozumné, aby neohrozilo sociálny štandard občanov ani zdroje na rozvoj Slovenska. Myslí si to predseda Smeru-SD Robert Fico. Jeho strana bude preto v prípade účasti vo vláde po septembrových voľbách navrhovať pomalé znižovanie deficitu o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne.



To podľa neho znamená, že ak má byť deficit v tomto roku na úrovni 7 %, v roku 2024 by ho vláda znížila len na 6,5 % HDP. "Každé jedno percento zníženia deficitu sú škrty vo výške 1,1 miliardy eur. Nikdy nepôjdeme pri konsolidácii proti dosiahnutému sociálnemu a životnému štandardu. Preto hovoríme 0,5 % a zabudnite na vyrovnaný rozpočet," vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii Fico.



Jeho strana definovala viacero kľúčových cieľov, ktoré chce presadzovať v prípade účasti v budúcej vláde. "Základným cieľom musí byť zastavenie ďalšieho prepadávanie životnej úrovne občanov SR v porovnaní s priemernou životnou úrovňou v EÚ a obnovenie jej rastu. Chceme ísť do takých opatrení v štáte, ktoré to prepadávanie voči našim susedom, voči EÚ okamžite zastaví a naopak, postupne naštartujeme proces približovania sa priemernej úrovni EÚ," priblížil Fico.



Druhým cieľom musí byť podľa neho boj so zdražovaním. Odmieta tvrdenia, že sa situácia zlepšila, keď je inflácia stále takmer dvojciferná. Efektívny boj so zdražovaním znamená podľa neho aj výdavky. "Musíme rátať s tým, že budeme chrániť ľudí, pokiaľ ide o zdražovanie základných potravín, energií. Musíme rátať s kompenzáciami," avizoval.



Treťou prioritou je zastavenie šírenia chudoby, keďže Slovensko je jednou z najchudobnejších krajín v EÚ. Cestou je podľa Fica odstraňovanie regionálnych rozdielov. Za ďalšie dôležité ciele označil stabilizáciu napätej situácie v zdravotníctve, ako aj návrat profesionality a zdravého rozumu do školstva.



Predseda Smeru-SD pripustil, že na naplnenie týchto priorít sú potrebné aj výrazné zdroje. Okrem pomalej a rozumnej konsolidácie verejných financií avizoval napríklad okamžitý krízový manažment čerpania eurofondov či plánu obnovy. Strana tiež odmieta akékoľvek zvyšovanie zbrojných výdavkov nad úroveň 2 % HDP. Chce tiež výraznejšie využívať verejno-súkromné partnerstvá (PPP) pri rôznych infraštruktúrnych či energetických projektoch.



Ďalšie prostriedky môže vláda podľa Fica získať z odvetví produkujúcich nadmerné zisky. "Spomínali sme už banky, ale sú tu aj ďalšie odvetvia, ktoré majú neprimerané zisky. Poďme touto cestou. Musíme tú solidaritu zaviesť, voľný trh musí byť regulovaný, my sme etatisti," zdôraznil. Vážne rozhodnutia sa podľa neho nedajú robiť bez dialógu so sociálnymi partnermi. Komunikáciu s nimi doterajšia vláda zanedbala, preto je potrebné tento dialóg do budúcnosti posilniť, dodal Fico.



Na navrhované tempo konsolidácie verejných financií reagoval po rokovaní vlády premiér Ľudovít Ódor. Znižovanie deficitu o pol percenta ročne je podľa neho minimalistická požiadavka, ktorá väčšinou vyplýva aj z niektorých európskych pravidiel. Aktuálny stav verejných financií s plánovaným deficitom nad 6 % je však na také pomalé tempo znižovania deficitu nepriaznivý. "Toľko času nemáme vzhľadom na štartovaciu pozíciu," povedal premiér. Dodal, že bude rešpektovať, ak príde nová vláda a bude chcieť naplniť iný konsolidačný scenár. "Budeme nápomocní, ale chcem, aby odznelo aj to, čo si my myslíme, že by bolo adekvátne na súčasnú situáciu," dodal.