Prešov 4. júna (TASR) – Opozičná strana Smer-SD navrhuje štvordňový pracovný týždeň. Má to byť o možnosti dohody odborárov so zamestnávateľom. Skrátenie pracovného týždňa chce navrhnúť v rámci novelizácie Zákonníka práce tam, kde to podmienky umožňujú. Na piatkovej tlačovej konferencii v Prešove o tom informoval predseda strany Robert Fico.



"Odbory takisto túto tému otvárajú, a preto chcem povedať, že naša iniciatíva aj medzi ľuďmi nachádza veľmi zaujímavú odozvu. Tam, kde to je možné, chceme navrhnúť, aby mali možnosť zástupcovia zamestnancov, teda odborári, sa dohodnúť so zamestnávateľom na tom, že celková dĺžka pracovného týždňa, ktorá by sa mala skrátiť, by sa mohla rozdeliť nie na päť dní, ale na štyri dni," uviedol Fico.



Podľa neho by možno ľudia boli ochotní v rámci štyroch dní odpracovať o hodinu viac. "Stále by to bolo dohromady menej, ak by bol piatok voľný, ako je dnes päť pracovných dní," vysvetlil Fico.



Tvrdí, že by to malo vplyv na produktivitu práce, pretože prvé štyri dni sú najproduktívnejšie. Rovnako na cestovných ruch, keďže ľudia by mohli inak rozmýšľať o trávení predĺženého víkendu, či na kvalitu rodinného života. "Sú krajiny, ktoré už pristúpili k skráteniu pracovného týždňa," pripomenul Fico.