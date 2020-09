Smer-SD: Nezastropovaním dôchodkového veku,by sme ženám nemohli pomôcť

Bratislava 24. septembra (TASR) - Ak by nebol na Slovensku ústavne zastropovaný dôchodkový vek na 64 rokov, tak by sa ženám, ktoré vychovali deti, nemohlo pomôcť vôbec. Tvrdí to opozičná strana Smer-SD s tým, že hnutie OĽANO v minulosti hlasovalo proti tomuto opatreniu. Predseda strany Robert Fico preto považuje štvrtkové vyjadrenia premiéra Igora Matoviča k tejto téme o tom, že "prijatie novely je veľkou vecou pre Slovensko", za divadlo.



Parlament vo štvrtok schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá zohľadní výchovu detí aj ročníkom žien 1957 - 1963 pri odchode do dôchodku. Koaliční ministri aj poslanci vyhlásili, že tak odstránili krivdu, ktorú spôsobila bývalá vláda. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vyhlásil, že na nápravu musela vláda nájsť 430 miliónov eur. "Keby sme takto nezastropovali dôchodky, tak by ľudia odchádzali do dôchodku vo veku 70 a viac rokov, ako si vždy želala pravicová vláda. V súčasnosti sa odchádza do dôchodku vo veku okolo 62 rokov a tým, že je nastavený určitý automat, ktorý sa zastaví o niekoľko rokov, tak v budúcnosti ľudia pôjdu do dôchodku maximálne vo veku 64 rokov," priblížil Fico na tlačovej konferencii. Proti tomuto návrhu sa podľa jeho slov postavil Matovič ako bývalý opozičný politik. "Vtedy hovoril, že Fico posiela expresom Slovensko 'do Grécka', že za toto zaplatíme neuveriteľné peniaze. Tento istý Matovič sa tu vo štvrtok postaví, falošne plače a vykrikuje, že ako sme my ublížili nejakým ženám narodených v rokoch 1957 - 1963. Takže aká pravda?" pýta sa Fico.



Zároveň vyčíslil, že vlani ministerstvo práce vyčlenilo 33 miliónov eur na kompenzáciu týchto ročníkov dotknutých žien. Navyše, sa vedie spor na Ústavnom súde SR vo veci kvality zastropovania dôchodkového veku. "Stále máme pochybnosti o tom, čo je ústavné a čo nie, ale dali sme prednosť zákonu, ktorý vo štvrtok v parlamente prešiel, 140 poslancov hlasovalo za vrátane 26 poslancov Smeru-SD. O čom to tu rozpráva Igor Matovič? Keby nedošlo k zastropovaniu dôchodkového veku na 64 rokov v budúcnosti tak nemôžeme pomôcť ženám," vyhlásil Fico. Poslanci strany podľa jeho slov za novelu zákona o sociálnom poistení hlasovali preto, že "dali prednosť sociálnym istotám". "O akých 430 miliónoch eur tu hovorí Kollár, že je dosah? V stanovisku vlády sa hovorí o odhade pre rok 2021 vo výške 51 miliónov eur. Štvrtkové divadlo bolo trápne a smiešne," adresoval koaličným predstaviteľom Fico.