Smer-SD: Odchod Mičovského nemá s politickou kultúrou nič spoločné

Bratislava 25. mája (TASR) - Odchod agroministra Jána Mičovského (OĽANO) z funkcie nemá s politickou kultúrou nič spoločné. Uviedol to predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico na tlačovej konferencii v reakcii na Mičovského ohlásenú demisiu.



"Dúfam, že tu nebude žiadna snaha hodnotiť toto rozhodnutie ministra ako niečo, čo je prejavom nejakej politickej kultúry. Toto s politickou kultúrou nemá vôbec nič spoločné. Šokovali ma slová predsedu vlády, pána Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý poďakoval pánovi Mičovskému za prácu. Ja teda neviem, za akú," priblížil predseda Smeru.



"My sme všetci vnímali ministra Mičovského ako 'Dedolesa', ktorý sa doteraz nedokázal zorientovať na ministerstve, narobil zmätky, bol v konflikte takmer so všetkými. Zdá sa, že mal podstatne slabšie postavenie vo vláde ako minister životného prostredia, lebo prakticky všetky súboje, ktoré viedol s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO), prehral," povedal Fico.



Minister Mičovský bol podľa Fica ministrom, ktorý stále niečo sľuboval. "Sľuboval, že ak nevybaví do plánu obnovy jednu miliardu eur pre poľnohospodárov, tak odstúpi. Neodstúpil. Mal obrovské problémy na Slovenskom pozemkovom fonde, kde si on vyberal svojich ľudí. Vieme, aký problém vôbec mal a má pri nomináciách na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Všetko, čoho sa tento človek dotkol, bola čistá katastrofa. Ďakovať preto pánovi Mičovskému za prácu sa vôbec nedá. Jediné, za čo mu môžeme poďakovať, je, že sa rozhodol definitívne z ministerstva odísť," podčiarkol.



Pán Mičovský je podľa Fica symbolom úplného amaterizmu, neschopnosti a nepripravenosti nominantov vládnej koalície riadiť príslušné rezorty.



Slovenskí poľnohospodári a potravinári si môžu podľa neho vydýchnuť, že Mičovský odchádza. "My s potešením a radosťou vítame informáciu, že 'Dedoles' odchádza z poľnohospodárstva, zo štátnych lesov a z potravinárstva. Vyjadrujeme obrovskú nádej, že na tento post nedajú ešte horšieho. Ak sa totiž pozrieme na personálnu databázu OĽANO, tak tam majú ďalších tridsať, ktorí sú ešte o dve kategórie horší, ako je 'Dedoles'," dodal predseda strany Smer-SD.



Mičovský v utorok oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Jeho krok súvisí s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde.