Smer-SD: Pod vedením Mičovského dochádza k rozvratu agropotravinárstva

Bratislava 9. februára (TASR) - Pod vedením ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) dochádza k definitívnemu rozvratu poľnohospodárstva a potravinárstva. Uviedli to na brífingu poslanci Národnej rady SR za opozičnú stranu Smer–SD v reakcii na tlačovú besedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Mal by podľa nich sám dobrovoľne odísť z funkcie ministra.



"Zoberte si flintu a choďte do lesa. Nerobte si hanbu, že vás bude raz pod tlakom profesných komôr a organizácií odvolávať predseda vlády," vyzval Mičovského k odchodu z postu predseda strany Smer-SD Robert Fico.



Podľa poslanca NR SR Richarda Takáča poľnohospodári súhlasia s redistributívnou platbou, ale až od nového programového obdobia. "Za chvíľu sa návrh (ohľadom redistributívnej platby) musí poslať do Bruselu (do konca budúceho týždňa, pozn. TASR)." Legislatívny proces týkajúci sa spomínanej platby sa podľa neho určite nestihne. "V iných krajinách sa diskusie o nej robia mesiace, až roky, u nás to minister robí z týždňa na týždeň," podčiarkol Takáč.



Mičovského pre spôsob prijímania redistributívnej platby, ako aj pre chaos v agrorezorte kritizovala SPPK. "Rezort pôdohospodárstva sa zmieta v kŕčoch a my sme rukojemníci v rukách ministra Mičovského. Už stačilo. Možností na reparát malo vedenie ministerstva (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, MPRV) už veľakrát. Potajomky pripravovaná tzv. redistributívna platba je čerešničkou na torte totálneho chaosu a anarchie, ktorý vládne v agropotravinárskom sektore od nástupu nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva," povedal predseda SPPK Emil Macho.