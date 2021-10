Smer-SD podal návrh na mimoriadnu schôdzu o ochrane pôdneho fondu

Bratislava 11. októbra (TASR) - Opozičný Smer-SD spolu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Venovať by sa mala ochrane poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu na Slovensku.



Poslanci predkladajú prostredníctvom podpredsedu Smeru-SD Richarda Takáča návrh uznesenia o prijatí nevyhnutných opatrení na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Návrh podpísalo 30 poslancov parlamentu. Na základe rokovacieho poriadku má predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolať mimoriadnu schôdzu do siedmich dní od podania návrhu.



"Dôvodom podania návrhu mimoriadnej schôdze NR SR sú narastajúce pokusy zahraničných subjektov vrátane iných štátov nadobúdať vlastníctvo k významným častiam slovenskej pôdy," priblížil tlačový odbor Smeru-SD.



Poslanci predložili tento návrh v súvislosti s informáciami o maďarskom fonde, ktorý má podľa lídra strany Roberta Fica slúžiť aj na skupovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. "Viktor Orbán ako silný a skúsený politik chápe, že na Slovensku je bezvládie. Vie, že teraz je čas presadzovať si maďarské záujmy na území Slovenskej republiky," uviedol minulý týždeň Fico.



O aktivitách Maďarska na území Slovenska hovoril nedávno šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) po stretnutí s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. Slovensko chce podľa neho žiadať od Maďarska transparentné prideľovanie peňazí na našom území. Korčok so Szijjártóom hovoril aj o skupovaní budov v Košiciach a poľnohospodárskej pôdy. Korčok zdôraznil, že Slovensko požiadalo Maďarsko, aby svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko, robili po vzájomnej konzultácii a dohode. Šéf slovenskej diplomacie už avizoval, že nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam cudzími štátmi má prejsť legislatívnymi zmenami.