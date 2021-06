Smer-SD podal návrh na Ústavný súd SR v súvislosti so Zákonníkom práce

Bratislava 24. júna (TASR) – Poslanci z opozičného Smeru-SD podali tento týždeň návrh na Ústavný súd SR v súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce. Žiadajú o rozhodnutie, či ostatná novelizácia zákonníka a súvisiacich zákonov bola v súlade s Ústavou SR. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR šéf strany Robert Fico.



Poslanci strany reagujú na ustanovenie Zákonníka práce. "Len čo zamestnanec dosiahne vek 65 rokov, môže byť prepustený zo zamestnania bez udania dôvodov. Takáto právna úprava je podľa nás diskriminačná, opierame sa o rôzne rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré hovoria, že vysoký vek nemôže byť dôvodom na diskrimináciu," pokračoval Fico. Poslanci sa domnievajú, že mala zostať platná úprava, ktorá bola pred touto novelizáciou. Vek podľa nich nemôže byť kritériom na ukončenie pracovného pomeru bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov.



Návrh by sa mal týkať aj extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. "Všade tam, kde je kolektívne vyjednávanie, sú lepšie pracovné podmienky, vyššie mzdy a vyššia produktivita. Preto nerozumieme, prečo sa vláda rozhodla ísť do kolektívneho vyjednávania," povedal Fico. Podľa neho tým vláda zvýhodňuje zamestnávateľov.



Poslanci považujú novelizáciu za zásah do tripartity, čiže obmedzenie účasti na sociálnom dialógu. "Novelizácia Zákonníka práce má ísť proti predstaviteľom zamestnancov, teda odborárom. Takýto prístup je úplne diskriminačný," dodal Fico.