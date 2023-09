Smer-SD podporuje priemyselný park vo Valalikoch a automobilku

Košice 6. septembra (TASR) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico vyjadril podporu vznikajúcemu priemyselnému parku vo Valalikoch pri Košiciach a automobilke Volvo, ktorá tam postaví svoj závod. Po stredajšej obhliadke staveniska to povedal na tlačovej konferencii.



"Uvedomujeme si, aké je to dôležité pre túto časť Slovenska," povedal s tým, že strana má obrovský záujem, aby bola táto investícia úspešné dotiahnutá do konca.



Predstavitelia štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park, ktorej jediným spoločníkom a vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ich počas obhliadky informovali o vývoji práce. "Mali sme možnosť pozrieť si, čo sa tu všetko deje. Je tu totálne nasadenie mechanizmov, totálne nasadenie ľudí," dodal Fico.



Pripomenul, že aj Smer-SD sa podpísal pod takzvaný podporný list MH SR, ktorému v tom čase šéfoval predseda strany SaS Richard Sulík. Podľa jeho slov je v čase predvolebnej kampane potrebné upokojiť zahraničných investorov. "Chcem na tomto mieste dať jasné posolstvo, nielen pokiaľ ide o Slovensko, ale aj jasné posolstvo do zahraničia, že na Slovensku sú relevantné a rozumné politické strany, ktoré vedia, že projekty tohto typu nemajú politický charakter. Projekty tohto typu majú národno-štátny charakter. Sú to dôležité veci pre túto krajinu," doplnil Fico. Zároveň vedeniu štátnej firmy vyjadril podporu pri plnení množstva úloh.



Konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec pripomenul, že komplexné projekty, akým je aj príprava priemyselného parku vo Valalikoch a investícia automobilky Volvo, často presahujú volebné obdobia, pričom kontinuita a politická stabilita sú pri nich veľmi dôležité. Uvedený podporný list, respektíve memorandum, podpísaný všetkými relevantnými politickými subjektmi, považuje za kuriózny dokument, ktorý pomohol k prilákaniu investora.



Na vyjadrenia predsedu Smeru-SD reagovala aj SaS. Ako TASR informoval jej hovorca Ondrej Šprlák, vítajú, že Fico pochopil strategický význam investície Volvo a ocenil prácu jej nominantov v súvislosti s automobilkou Volvo. "Oceňujeme, že všetky relevantné politické strany minulý rok súhlasili s memorandom, ktoré som navrhoval a ktoré vyjadrovalo podporu investície Volvo. Bol to dôležitý krok nielen v snahe pritiahnuť nového investora, ale aj v snahe zvýšiť zamestnanosť na východe Slovenska," skonštatoval Sulík.